パーソルイノベーション株式会社 lotsful Companyが運営する『lotsful（ロッツフル）』は、20～40代の会社員を対象に、生成AI時代の副業実態調査（後編）を実施し、本日調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 副業でも進むAIの影響、6割超が業務内容の変化を実感 業務ボリュームはAIで削減、人に求められるのは「編集・提案」への対応 生成AIスキルで副業収入アップ、6割超が実感 AIスキルの有無で副業に格差、8割超が認識 AIが進める採用の変化。効率性と人間性の評価の両立が課題に AIによる評価への不安も、透明性や共感性の設計次第で信頼に

副業でも進むAIの影響、6割超が業務内容の変化を実感

副業経験者に対して、生成AIの普及以降、副業として受注する業務内容の変化を尋ねたところ、「変化を感じる」と答えた人は62.9％にのぼった。本業と同様に、副業においてもAIの導入が着実に進んでおり、仕事内容が従来とは変わってきている実感を多くの人が抱いていることがうかがえる。

画像：パーソルイノベーション株式会社 lotsful Company 2025年9月4日 プレスリリースより引用

業務ボリュームはAIで削減、人に求められるのは「編集・提案」への対応

業務内容に変化を感じた人に具体的な内容を聞いたところ、「業務の一部が生成AIで代替され、ボリュームが減った」（35.5％）が最も多く、次いで「生成AIの成果物のチェック・編集・修正」、「生成AI活用方法の提案・コンサルティング」といった業務が増えたという回答が同率で34.8％にのぼった。

これは、AIに任せる業務が明確になったことで、人に求められる役割が判断や編集、活用提案といった新たな付加価値にシフトしていることが見えてきた。

画像：パーソルイノベーション株式会社 lotsful Company 2025年9月4日 プレスリリースより引用

生成AIスキルで副業収入アップ、6割超が実感

生成AIを活用するようになってから、副業収入に変化があったかを尋ねたところ、「増加した」と回答した人の合計は61.6％にのぼった。一方、「変化はない」とした人は22.8％にとどまり、多くの人がAIスキルによって仕事の幅や単価にプラスの影響を感じていることがわかった。

画像：パーソルイノベーション株式会社 lotsful Company 2025年9月4日 プレスリリースより引用

AIスキルの有無で副業に格差、8割超が認識

今後、生成AIを使える人とそうでない人の間で副業収入や案件数に差がつくと思うかを尋ねたところ、「すでに差がついている」（29.9％）、「今後差がついていくと思う」（54.5％）と回答した人は合計84.4％にのぼった。

副業の選択肢が広がる中で、AIスキルの有無が収入や仕事の量に直結すると考える人が多数を占めており、生成AIを活用できるかどうかが、はたらき手の競争力や評価に直結する新たな分岐点となりつつあることがうかがえる。

画像：パーソルイノベーション株式会社 lotsful Company 2025年9月4日 プレスリリースより引用

AIが進める採用の変化。効率性と人間性の評価の両立が課題に

昨今、採用の場面でも、生成AIの活用が進みつつある。今回の調査では、「今後、AIで人材を評価・採用する時代が主流になると思う」と答えた人が最多（32.8％）となり、AIによる人材評価が遠い未来ではなく近い将来に起こる現実として受け止められていることが明らかになった。

画像：パーソルイノベーション株式会社 lotsful Company 2025年9月4日 プレスリリースより引用

また、AI面接を導入している企業に対する印象としては、「効率性を重視していそう」（26.1％）が最多、「特に印象は変わらない」（24.4％）、「コスト削減が優先されていそう」（23.8％）と続いた。

合理性や業務負荷の軽減といった利点を感じる人がいる一方で、「個々の人間性が見落とされているように感じる」といった、やや距離を感じる意見もみられた。

画像：パーソルイノベーション株式会社 lotsful Company 2025年9月4日 プレスリリースより引用

AIによる評価への不安も、透明性や共感性の設計次第で信頼に

AI面接への印象を尋ねたところ、「分からない」（29.9％）に次いで「評価に不安がある」（24.3％）という声が多く寄せられた。特に「判断基準が不透明で、どのように評価されるか分からない」といった、納得できるかどうかの不安が根底にあるようだ。

画像：パーソルイノベーション株式会社 lotsful Company 2025年9月4日 プレスリリースより引用

また、AIによる評価への具体的な懸念点は何かを尋ねたところ、「意図をうまく汲み取ってもらえない」（30.4％）、「誤認識やエラーによる不当評価」（29.3％）が上位に挙がっており、評価結果そのものよりもプロセスへの信頼性が課題となっていることがわかる。

画像：パーソルイノベーション株式会社 lotsful Company 2025年9月4日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査手法：インターネット調査（Fastask）

■調査対象：全国の企業に勤める会社員 20～40代の男女

■調査期間：2025年7月4日（金）～7月5日（土）

■対象人数：660人

