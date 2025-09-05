LANEIGE「リップスリーピングマスク」の日中用リップケアシリーズより、ラメグロスが限定発売！
アモーレパシフィックジャパンが展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE （ラネージュ）」は、「リップグロウィバーム スターダストシリーズ」2種を限定発売。Qoo10公式オンラインにて9月1日、ロフトにて10月11日に先行発売し、11月1日以降、全国で順次発売します。
世界で2秒に1個売れている*¹ 「リップスリーピングマスク」の、星くずラメできらめく、うるツヤリップ日中用リップケアから＃ラメグロス「スターダストシリーズ」が限定発売となります。
■「スターダストシリーズ」カラー＆フレーバー
「ピンクスーパーノバ」
カラー：シルバー・ゴールド・ピンク3色ラメが輝く、ピンクグリッター
フレーバー：ベリーとバニラがミックスされた香り
「ミルキーウェイ」
カラー：シルバー＆ゴールド2色ラメ入りのクリアグリッター
フレーバー：ほんのり甘いミルクシェイクの香り
◇こんな人におすすめ
・抜け感のあるモードなメイクが好きな人
・いつものメイクに華やかさをプラスしたい人
・唇の乾燥や荒れが気になる人
■「スターダストシリーズ」商品特徴
1.ラメ入りのテクスチャーで、よりなめらかに
既存リップグロウィバームとは異なるオイルジェルベースで、なめらかさと輝きを両立。スターダストシリーズだけの特別な仕上がりを演出します。
2.「スターダスト」限定のうるおいケア成分配合
「スターダストエディション」には、Glassy Oil Complexを配合。Glassy Oil Complexには、整肌・保湿成分として、ビタミンE誘導体*²、ホホバオイル*³、スクワラン、緑茶種子油*⁴ を贅沢にブレンド。ひと塗りでうるツヤリップに。
3.重ね使いで広がるメイクバリエーション
単品使いはもちろん、手持ちのリップに重ねて使うことも可能。重ね方次第で、ナチュラルから華やかまで、さまざまなメイクパターンを楽しめます。
また、「グレイズ ティントリップセラム」との組み合わせでは、より鮮やかで立体感のあるキラメキを演出できます。
*¹ リップスリーピングマスクシリーズとリップグロウィバームシリーズの2024年グローバル販売実績 *² 酢酸トコフェロール *³ ホホバ種子油 *⁴ チャ種子油
■商品概要
「リップグロウィバーム ピンクスーパーノバ」
「リップグロウィバーム ミルキーウェイ」
発売日：2025年9月1日Qoo10にて先行発売、ロフトで10月11日先行発売し、11月1日以降、全国バラエティショップおよびドラッグストア、公式オンラインにて順次発売
価格／容量：1,870円／10g
※取り扱いは店舗により異なります。一部店舗のみの取り扱いとなります
※数量限定のためなくなり次第終了となります
（エボル）