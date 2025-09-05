LANEIGE「リップスリーピングマスク」の日中用リップケアシリーズより、ラメグロスが限定発売！

アモーレパシフィックジャパンが展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE （ラネージュ）」は、「リップグロウィバーム スターダストシリーズ」2種を限定発売。Qoo10公式オンラインにて9月1日、ロフトにて10月11日に先行発売し、11月1日以降、全国で順次発売します。

世界で2秒に1個売れている*¹ 「リップスリーピングマスク」の、星くずラメできらめく、うるツヤリップ日中用リップケアから＃ラメグロス「スターダストシリーズ」が限定発売となります。

■「スターダストシリーズ」カラー＆フレーバー

「ピンクスーパーノバ」

カラー：シルバー・ゴールド・ピンク3色ラメが輝く、ピンクグリッター

フレーバー：ベリーとバニラがミックスされた香り

「ミルキーウェイ」

カラー：シルバー＆ゴールド2色ラメ入りのクリアグリッター

フレーバー：ほんのり甘いミルクシェイクの香り

◇こんな人におすすめ

・抜け感のあるモードなメイクが好きな人

・いつものメイクに華やかさをプラスしたい人

・唇の乾燥や荒れが気になる人

■「スターダストシリーズ」商品特徴

1.ラメ入りのテクスチャーで、よりなめらかに

既存リップグロウィバームとは異なるオイルジェルベースで、なめらかさと輝きを両立。スターダストシリーズだけの特別な仕上がりを演出します。

2.「スターダスト」限定のうるおいケア成分配合

「スターダストエディション」には、Glassy Oil Complexを配合。Glassy Oil Complexには、整肌・保湿成分として、ビタミンE誘導体*²、ホホバオイル*³、スクワラン、緑茶種子油*⁴ を贅沢にブレンド。ひと塗りでうるツヤリップに。

3.重ね使いで広がるメイクバリエーション

単品使いはもちろん、手持ちのリップに重ねて使うことも可能。重ね方次第で、ナチュラルから華やかまで、さまざまなメイクパターンを楽しめます。

また、「グレイズ ティントリップセラム」との組み合わせでは、より鮮やかで立体感のあるキラメキを演出できます。

*¹ リップスリーピングマスクシリーズとリップグロウィバームシリーズの2024年グローバル販売実績 *² 酢酸トコフェロール *³ ホホバ種子油 *⁴ チャ種子油

■商品概要

「リップグロウィバーム ピンクスーパーノバ」

「リップグロウィバーム ミルキーウェイ」

発売日：2025年9月1日Qoo10にて先行発売、ロフトで10月11日先行発売し、11月1日以降、全国バラエティショップおよびドラッグストア、公式オンラインにて順次発売

価格／容量：1,870円／10g

※取り扱いは店舗により異なります。一部店舗のみの取り扱いとなります

※数量限定のためなくなり次第終了となります

（エボル）