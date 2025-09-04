¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ò¾·½¸¤»¤º¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Áª³°¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÈ½ÃÇ¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¡¢¥µ¥ó¥È¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤òÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26ÆîÊÆÍ½Áª¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£9·î4Æü¤Î¥Á¥êÂåÉ½Àï¡¢9Æü¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤ò¤â¤Ã¤ÆÆîÊÆÍ½Áª¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCBF¡Ë¤Ï8·î25Æü¤ËÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢ÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ë¤è¤ë½Ð¾ìÄä»ß¤ÎFW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢FW¥í¥É¥ê¥´¤â¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆFW¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤â¾·½¸³°¤Ë¡£¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ïµ»½ÑÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ÎÌäÂê¤Ç·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤À¡£¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÎºÍÇ½¤òÈÝÄê¤¹¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï2023Ç¯10·î¤ËÁ°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤È¤¤¤¦Âç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢Ìó1Ç¯¸å¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°Éé½ý¤Ê¤É¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤ò½ü¤¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½»Ø´ø´±¤Ï¡¢¹â¿å½à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ì¥½¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ËÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â70¿Í¤Ï¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¥ß¥¹¤Ï¡¢26¿Í¤Î¥ê¥¹¥È¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
