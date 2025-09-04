【オータムセール】 9月4日～ 開催

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、全国のPlayStation取扱店にてプレイステーション 5本体が割引価格となる「オータムセール」を9月4日より開催した。

　本セールでは、「秋もゲームで楽しもう！」をテーマに、PS5本体のディスクドライブ同梱版およびデジタル・エディションが通常よりもお買い得価格で販売される。対象店舗はAmazon.co.jp、楽天ブックス、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ゲオなど。

　なお、期間や内容については各販売店によって異なるため、詳細は各店頭などにて確認してほしい。

□「オータムセール」のページ

PlayStation 5

PlayStation 5 デジタル・エディション

PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック

PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.