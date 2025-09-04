PS5本体がお買い得！ 全国のプレイステーション取扱店で「オータムセール」が開催
【オータムセール】 9月4日～ 開催
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、全国のPlayStation取扱店にてプレイステーション 5本体が割引価格となる「オータムセール」を9月4日より開催した。
本セールでは、「秋もゲームで楽しもう！」をテーマに、PS5本体のディスクドライブ同梱版およびデジタル・エディションが通常よりもお買い得価格で販売される。対象店舗はAmazon.co.jp、楽天ブックス、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ゲオなど。
なお、期間や内容については各販売店によって異なるため、詳細は各店頭などにて確認してほしい。
PlayStation 5
PlayStation 5 デジタル・エディション
PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック
PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック
(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.