管理栄養士リノベ食堂さんが、「米粉で作る！バナナとレモンのカップケーキレシピ」と題した動画を公開。米粉と豆乳を使い、バター不使用で作る2種のカップケーキの手順とコツを、独自の視点を交えて詳しく紹介した。



冒頭でリノベ食堂さんは「今日は、米粉を使ってバター不使用のカップケーキを2個作っていきたいと思います」と宣言。まずはバナナカップケーキ作りからスタート。「米粉は製菓用のものを使った方が膨らみが良いのでおすすめ」と、材料選びに迷った際のアドバイスを添えつつ、「適当に作っても大体うまくいきます。そんな簡単なレシピです」と、初心者にも優しいポイントを強調した。



調理工程については「豆乳に含まれる大豆レシチンには乳化作用がある」と科学的な理由も交えながら、「泡立て器でよく混ぜることで、バター不使用でもしっとりふわふわになる」とコツを解説。メープルシロップや蜂蜜を加えることで「ふわっとしっとり仕上がります」と語り、見た目や食感にもこだわった。



続いてレモンカップケーキでは、レモンの皮も無駄なく使い切る工夫に触れ「余すことなく使いたい」とエコな視点も。国産レモンの選び方や皮の洗い方など、安全面にも配慮。「今回、レモンの皮を生地に入れ忘れて、アイシングに混ぜたら結果美味しくなった。失敗は成功のもと」と、等身大の料理スタイルを見せた。



焼き上がった2種のカップケーキを並べ、「濃厚なバナナとさっぱりとしたレモン風味、どちらもとても美味しく、そして簡単にできるので、お手軽な米粉やつとして是非お試しください」とアピール。動画は、視聴者が「簡単ならやってみよう！」と思える温かな雰囲気で締めくくられていた。