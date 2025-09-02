この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Youtube動画「【信用ゼロ】帰宅拒否を完全に見抜かれていた柴犬」では、父ちゃんと母ちゃん（飼い主さん）、そして愛犬まめたろうの、ある日のお散歩の様子が紹介されています。夏の夕方のお散歩では会場となる広場まで車で移動するという一家ですが、この日は珍しくまめたろうが自ら徒歩で広場まで行きたがります。それならということで、歩いて出発しますが、道すがら父ちゃんには一抹の不安が。それは「行きはいいとして、帰り、動かなくなるんじゃないか」というもの。それもそのはずで過去、何度もまめたろうの帰宅拒否で苦労している父ちゃん。残念ながらまめたろうには、この点において信用がありませんでした。

そこで、父ちゃんは車で現地へ、母ちゃん（飼い主さん）とまめたろうは徒歩で向かうという作戦を決行。これなら帰宅拒否しても車で連れて帰れますね。父ちゃんが車を取りに戻ると、まめたろうは「父ちゃんが帰っちゃった」と思ったようで、悲し気な背中で父ちゃんの去って行ったほうを見つめていました。しかしその後、車でまめたろうの前を通過すると、どうやら乗っているのが父ちゃんだと気付いたようで、まめたろうは懸命に走って追いかけます。健気な姿に目頭が熱くなりましたが、大変なのは引率の母ちゃん。ずっと小走りのまめたろうに体力は限界寸前です。

そんなこんなで、ようやくお散歩会場に到着したまめたろう。先に到着してまめたろうを待っていた父ちゃんは、駆け寄って来ることを想像していましたが、父ちゃんのもとへ駆け寄ることなく先に用を足してしまいました。マイペースなまめたろうに苦笑いの父ちゃん。
その後ボールで遊び、ウンチをしたまめたろう。しかしここでまた事件が起こってしまいます。暗くなった草むらでウンチが見つかりません。父ちゃんは懸命に探しますがなかなか見つかりません。あちこち探して１０分後、これまでの苦労を全否定してしまう解決法が見つかります。それは、母ちゃんがずっと動画を撮っていたので、それを見返すというもの。案の定、動画で確認した後すぐにウンチの場所が特定でき、無事かたずけられたのでした。

辺りはすっかり暗くなってしまいましたが、家族3人でのお散歩が嬉しかったまめたろうは満面の笑みです。そして帰宅拒否を発動する前にまめたろうは車に乗せられ、一家は無事に帰宅するのでした。

YouTubeの動画内容

00:52

父ちゃんが帰ったと思って呆然とするまめたろう
01:13

父ちゃんの車を必死で追う健気なまめたろう
02:33

う〇ち行方不明事件

関連記事

【七年ぶり】柴犬と二人きりでのお留守番はドタバタ事件続き！

【七年ぶり】柴犬と二人きりでのお留守番はドタバタ事件続き！

 【冷たいのは嫌！】暑さ対策に全力逃走する柴犬に絶望

【冷たいのは嫌！】暑さ対策に全力逃走する柴犬に絶望

 まったく動かない柴犬に翻弄される！まさかの“帰宅拒否”理由にほっこり

まったく動かない柴犬に翻弄される！まさかの“帰宅拒否”理由にほっこり
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

柴犬まめたろう_icon

柴犬まめたろう

YouTube チャンネル登録者数 5160人 264 本の動画
笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルですhttps://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0
youtube.com/channel/UCVMxd94fsT9ChrddDVqA4-Q YouTube