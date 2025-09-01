¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤¬¸òÂå¡¡Àõ°æ¹¨Êå¤«¤é°ËÆ£ÌÐµ³¤Ë¡¡Åì±Ç¤¬È¯É½¡Ö¤´»ýÉÂ¤Î°²½¤Ë¤è¤ê¡×
¡¡Åì±Ç¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥ÕÌò¥¢¥¯¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÈÖÁÈ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë¤Æ¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥ÕÌò¤Î¥¢¥¯¥¿¡¼¤ò¤´Ã´Åö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÀõ°æ¹¨Êå¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´ËÜ¿Í¤Î¤´»ýÉÂ¤Î°²½¤Ë¤è¤ê¡¢ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤ËÌò¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤´ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó½êÂ°»öÌ³½ê¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤´ËÜ¿Í¤Î¤´°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é9·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè29ÏÃ¤è¤ê¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥ÕÌò¤Î¥¢¥¯¥¿¡¼¤ò¸òÂå¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈÖÁÈÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤Î·èÃÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÀõ°æ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀõ°æ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡ÖÂè29ÏÃ°Ê¹ß¤Î¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥ÕÌò¤Ï°ËÆ£ÌÐµ³¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Â¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¡¢½Å¤Í½Å¤Í¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢³§ÍÍ¤ËÎÉ¤¤ÈÖÁÈ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¿Â´ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Àõ°æ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡ÊJAE¡Ë½êÂ°¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¼êÎ¢·õÀïÂâ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2015¡Ë¤Î¥¢¥«¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¥ì¥Ã¥É¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¡Ø²÷ÅðÀïÂâ¥ë¥Ñ¥ó¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼VS·Ù»¡ÀïÂâ¥Ñ¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Î¥ë¥Ñ¥ó¥ì¥Ã¥É¡¢¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥É¥ó¥â¥â¥¿¥í¥¦¤Ê¤É¤Ç¥ì¥Ã¥É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤âÆ±¤¸¤¯JAE½êÂ°¡£¡Øµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥ì¥Ã¥É¡¢¡ØËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Î¥¥é¥á¥¤¥ì¥Ã¥É¡¢¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥¯¥ï¥¬¥¿¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ç¥ì¥Ã¥É¤ò±é¤¸¤¿¡£
