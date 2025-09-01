辻ちゃん長女・希空（のあ）、へそピ見せキャミ姿に視線集中「大人っぽい」「可愛すぎ」
【モデルプレス＝2025/09/01】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が8月31日、自身のInstagramを更新。へそピアスを見せたキャミソールコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女、ミニキャミでへそピ輝く
希空は「念願のヨアジョン！！」と韓国で人気を集めているフローズンヨーグルトアイスを食べたことを報告。「美味しすぎた絶対また食べる」と感想を明かし、へそピアスを輝かせた白いキャミソール姿でスイーツを持つ姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「可愛すぎ」「スタイル良い」「美味しそう」「画像のデコりもセンス感じる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆希空（のあ）、念願の韓国人気スイーツ満喫
