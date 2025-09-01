「簡単なものでいいから冷やし中華作って」深夜に来訪した彼氏の要求にドン引き→彼女が叩きつけたのは…

恋人の金銭感覚や食に対する価値観の違いは、関係に大きな溝を生むことがある。投稿を寄せた大阪府の30代女性（ITエンジニア／年収500万円）は、5年ほど前に交際していた彼氏との苦い思い出を振り返った。（文：長田コウ）

当時、お互いに一人暮らしをしており、彼氏は「しょっちゅうやってきては、ご飯をたかるように」なったという。仕事終わりにLINEで「あれが食べたい、これが食べたい」とリクエストしてくるのが日常だった。

女性はその通りに作るものの、彼氏の食べる量は女性の1.5倍。それにもかかわらず、「お金は出さない。外食は割り勘」という状況が、だんだん許せなくなってきた。

「これではメシ貢ぎ女のようです。エンゲル係数のだだ上がりに、あえてスーパーに一緒にいき、食費が大変だから払ってよ、と言ったら、合計金の半分を渡してきました。こいつの神経はどうなってるんだろうと思いました」

ある日の夜、飲み会に参加していた彼氏から「遅いけど今から行きたい」と連絡があった。時間は夜10時で女性は既に食事を済ませ、寝る準備までしていた。彼氏は泊まりに来るだけだろうと思い承諾したが、やってきた彼氏はとんでもない要求をしてきたのだ。

「11時近くにやってきた彼は『おなかすいた。簡単な物でいいから作って』と言い出したのです」

飲み会で食べたが「シメがまだだ」という彼氏。続けて言い放った言葉に女性は耳を疑った。

「簡単なものでいいからさ。冷やし中華とか」

当時の心境をこう書いている。

「しめのラーメンくらい食べてこい、ですし、冷やし中華のストックなんてないし、上にのせる具材の調理を考えたら、簡単に作るというのは間違いです」

以前、ネットで「簡単なもの」として無茶なリクエストをする彼氏の話を見かけた女性は、「現実にいるんだこういう奴」と呆れ果てた。我慢できず、「冷やし中華は簡単ではない」と伝えるも、彼氏は「そんなこといってる間にちゃちゃっと作ってよー」と聞く耳を持たなかったそう。こんな彼氏に、女性はある反抗をした。

「簡単なものでいいのね？と念押しして、どんっ、と目の前に置いてやったのはTKG。卵かけご飯です」

卵かけご飯を見た彼氏は、「なにこれ、手抜きじゃん！」とお怒り気味だったという。しかし、女性は態度を変えなかった。

「『人が寝る時間に来て、これから作れってのが横暴だ。明日も仕事なんだから、今から手の込んだものなんて作れない。文句があるならどこかでシメのラーメン食べて帰れば？』と言ったら、不貞腐れて卵かけご飯を食べて帰っていきました」

不貞腐れながらも、卵かけご飯を食べて行った彼氏に「食うのかよ」と呆れた女性。価値観のすれ違いから、ほどなくして別れたそうだが後悔は全くないようだ。

「せいせいした、と今でも思っています。女は家政婦ではありません」

キャリコネニュースでは「ドン引きした異性の言動」をテーマにアンケートを行っています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/0561192A