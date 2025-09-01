推し活ディスプレイにも！キッシーズ『ぷっくりレター』

キッシーズは、ひらがな・カタカナ・漢字・英数字・記号などを1文字ずつプリントしたレターバルーン『ぷっくりレター』を、2025年8月26日(火)より販売中です。

キッシーズ『ぷっくりレター』

【商品仕様】

MVPスティックバルーン 80mmラウンド ぷっくりレター 各種

・レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー・ライトブルー・パープル・ピンク・ホワイト・ブラックの10色展開

・サイズ：W6.5×H32.8×D4cm

・クリア生地・片面プリント

・オンラインショップ【STICK BALLOON STUDIO by Kishi’s】

この商品は、2025年6月に業務用として3色展開で発売し、即座に大きな反響を獲得。

新作を大幅追加して281種×10色＋スペシャル1種の全2,811商品へとラインナップを拡充すると同時に、一般向けオンラインショップ【STICK BALLOON STUDIO by Kishi’s】をオープンします。

推し活やお祝いのデコレーション、ギフト、店舗装飾、イベントシーンで、これまでにない自由で直感的な日本語表現が可能になります。

『ぷっくりレター』は、クリア生地の丸型バルーンに、ぷっくり見える立体風デザインの日本語などをプリントした新感覚のレターバルーン。

単体でも可愛く、他のバルーンと組み合わせても素材感や色味を損なうことなくアレンジに溶け込む優れたデザインです。

複数の文字を組み合わせて使いやすいよう、一般的なスティックバルーンよりも一回り小さいサイズを採用。

複数個組み合わせてもかさばりにくく、持ち歩きにも困りません。

カラーはレッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー・ライトブルー・パープル・ピンク・ホワイト・ブラックの10色展開。

【ひらがな】【カタカナ】【漢字】【英数字】【記号】のほか、名前と組み合わせやすい「ちゃん」「くん」「先生」「先輩」などの【パーツ】も用意しています。

漢字は、推し活や開店祝い、学生イベントなどで使いやすいものを厳選。

「年」「組」「部」「卒」「業」などの学生の卒業式や文化祭、部活動でも使える定番ワードに加え、「推」「神」「尊」「天才」「顔面」「国宝」「自担」「最高」「SSR」など、日々の推し活で使いたい用語も多数追加。

中でも、ソーシャルゲームやカードゲームで最高ランクのレアリティのキャラやアイテムを示す際に使用される「SSR」(Super Special Rareの略)は、キラキラコンフェッティ入りのスペシャル仕様でお届け。

想いやワクワクをそのまま形にするバルーンです。

同日オープンするオンラインショップ【STICK BALLOON STUDIO by Kishi’s】では、スティックバルーンを1本から膨らませた状態で販売します。

すべて世界最高クラスの品質の国産バルーンを使用しており、ふくらまし加工技術も高いため、破損しない限り空気が抜けてしぼむことは半永久的にありません。

ぷっくりレター以外にも、誕生日や卒業などのシーンで使えるスティックバルーンや、スティックバルーンを飾るためのスタンド・クリップなども用意しています。

■推し活の撮影アイテムやディスプレイに

■卒業式・体育祭・文化祭での撮影・盛り上げアイテムに

■部活やスポーツの応援に

■ウェディングでの席札や名札に

■店頭POPや販促装飾に

■誕生日や開店祝いのギフトに

想いをそのままカタチにできる『ぷっくりレター』。

バルーンの可愛さやハッピー感に加え、文字で感情を細やかに表現できる新しいバルーン体験が楽しめます。

