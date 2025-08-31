キタキタキターーーッッ！【マクドナルド】2週間限定♡「眼福バーガー」をチェック

【マクドナルド】では今、2週間の短期間限定バーガーがラインナップ。チーズたっぷりの美味しそうな「眼福バーガー」は、自分へのご褒美としてランチやディナーにするのも良さそうです。今回は定番バーガーがさらに豪華になった、期間中に味わうべき限定バーガーをご紹介します。

2種類のチーズが味わえる「チーズチーズダブルチーズバーガー」

定番メニューの「ダブルチーズバーガー」に、さらにチーズをプラスした豪華なこちら。公式サイトによると「チェダーチーズが2枚」と「ホワイトチェダーチーズを2枚」もサンドした、2色のチーズが映えるビジュアル。バンズからはみ出すほどチーズたっぷりの眼福な仕上がりが、気分まで上げてくれそうです。

満足感が得られそうな仕上がり！

「チーズチーズダブルチーズバーガー」について、@ftn_picsレポーターHaruさんは「濃厚うまぁぁぁーー」と絶賛。「いつも以上に満足感がありました」とのことで、ランチのみならずしっかり食べたいディナーにも良いかも。チーズ感たっぷりなビジュアルを表したような、バーガー風パッケージもキュート。心躍る贅沢な一品を、自分へのご褒美にしてみてはいかが？

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

