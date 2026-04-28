【マクドナルド】のハッピーセット®から、サンリオキャラクターズのおもちゃがお目見え！ 子どもも大人も欲しくなりそうな可愛いアイテムが、期間限定でゲットできます。今回はすでに終了した第1弾に引き続き、全種類が揃う5月8日からの第3弾で再登場するおもちゃをご紹介します。 貼って楽しめる！「ハローキティ きせかえフィギュア」 @ftn_picsレポーターHaruさんが「思わず大人