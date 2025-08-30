½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¡Û (8·î29Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î³ô²Á¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î29Æü½ªÃÍ¤Î8·î22Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å¾ºÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,316ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ¾å¾ºÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <4833> £Ä£å£æ¥³¥ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡135 ¡¡¡¡226¡¡ ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó´ØÏ¢»ö¶È¤Ø¤Î»²ÆþÈ¯É½¤Ç»×ÏÇÇã¤¤Í¶Æ³
£². <9610> ¥¦¥£¥ë¥½¥ó£×¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡59.3 ¡¡¡¡239¡¡ »þ²ÁÁí³Û£±£°£°²¯±ß¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ¯É½
£³. <3814> ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡56.0 ¡¡¡¡287¡¡
£´. <7087> ¥¦¥¤¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡48.1¡¡¡¡1358¡¡ ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤Ø
£µ. <8995> À¿·úÀß¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡36.5¡¡¡¡1073¡¡
£¶. <8746> £õ£î£â£á£î£ë¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡34.7 ¡¡¡¡640¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
£·. <7273> ¥¤¥¯¥è¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡33.5¡¡¡¡1260¡¡ ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó³èÍÑ¤Î£Â£²£Â±Û¶·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤Ë½Ð»ñ
£¸. <5726> Âçºå¥Á¥¿¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡30.7¡¡¡¡2573¡¡ ¥Á¥¿¥ó´ØÏ¢¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤¹¡¢¹Ò¶õµ¡¼ûÍ×²óÉü¤Ë´üÂÔ´¶
£¹. <3997> £Ô¥ïー¥¯¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡28.1¡¡¡¡3405¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
10. <2315> £Ã£Á£É£Ã£Á£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡26.4 ¡¡¡¡139¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
11. <1844> ÂçÀ¹¹©¶È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡26.3 ¡¡¡¡928¡¡ ²¼¿åÆ»´ØÏ¢
12. <4563> ¥¢¥ó¥¸¥§¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡24.1 ¡¡¡¡103¡¡
13. <142A> ¥¸¥ó¥¸¥Ö¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡21.5 ¡¡¡¡899¡¡
14. <175A> ¥¦¥£¥ë¥¹¥Þ¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡20.8¡¡¡¡1290¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
15. <5998> ¥¢¥É¥Ð¥Í¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡20.3¡¡¡¡1418¡¡
16. <298A> £Ç£Ö£Á¥Æ¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡20.1 ¡¡¡¡820¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
17. <2156> ¥»ー¥éー¹¹ð¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡20.1 ¡¡¡¡419¡¡ £Í¡õ£Á¿ä¿Ê¤Ø¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È³Ð½ñ¤òÄù·ë
18. <9051> ¥»¥ó¥³¥óÊªÎ®¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡19.5¡¡¡¡1586¡¡
19. <6016> ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡19.0 ¡¡10830¡¡
20. <6590> ¼Ç±º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡18.8 ¡¡11110¡¡ È¾Æ³ÂÎ¸þ¤±ÅÅ»Ò¥Óー¥àÈ¯À¸ÁõÃÖ¤ÎÌ¾ÂçÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È
21. <8927> ÌÀË¥¨¥ó¥¿¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡18.8 ¡¡¡¡569¡¡ Åê»ñÍÑÉÔÆ°»º¤ÎÈÎÇä½çÄ´¤Ç£²£µÇ¯£··î´ü¶ÈÀÓ¤Ï·×²è¾å¿¶¤ì
22. <8143> ¥é¥Ôー¥Ì¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡18.5 ¡¡¡¡320¡¡
23. <3739> ¥³¥à¥·ー¥É¡¡¡¡Ì¾¾Ú£Î ¡¡¡¡18.3 ¡¡¡¡233¡¡
24. <3747> ¥¤¥ó¥¿ー¥È¥ì¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡18.2¡¡¡¡1060¡¡ »ý¤ÁÊ¬Ë¡²ñ¼Ò¤¬¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó°Æ·ïÈ¯É½
25. <2498> ¥ª¥ê¥³¥ó£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡17.8¡¡¡¡7000¡¡ ¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤Àµ¤È£±³ô¤«¤é£²³ô¤Ø¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¹¥´¶
26. <155A> ¾ðÊóÀïÎ¬¥Æ¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡17.4 ¡¡¡¡943¡¡ ¶õÇä¤ê¤â¹â¿å½à¤Ç¼ûµëÁê¾ì¤ÎÁÇÃÏ¤òÆâÊñ
27. <3359> £ã£ï£ô£ô£á¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡17.1 ¡¡¡¡610¡¡
28. <4412> ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹£Á¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡17.1¡¡¡¡1475¡¡ °ñÌÚ»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤¬¡Ø£Â£õ£ä£ä£ù£ã£ï£í¡Ù¤òºÎÍÑ
29. <6278> ¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ä¥ë¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.8¡¡¡¡9060¡¡ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢
30. <4073> ¥¸¥£¡¦¥·¥£¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡16.4 ¡¡¡¡710¡¡
31. <7731> ¥Ë¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.0¡¡1668.5¡¡ ¡Ø¥ì¥¤¥Ð¥ó¡ÙÅ¸³«´ë¶È¤¬Æ±¼Ò³ô¤ÎÂçÉýÇã¤¤Áý¤·ÂÇ¿Ç¤ÈÅÁ¤ï¤ë
32. <2389> ¥Ç¥¸¥¿¥ë£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.0¡¡¡¡1833¡¡ ¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤¬Åý¹ç·¿¸¡º÷¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡
33. <5967> £Ô£Ï£Î£Å¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.4 ¡¡¡¡561¡¡ ³ô¼ç¤Ø¤Î³«¶È£±£°£°¼þÇ¯¤ÎµÇ°ÉÊÂ£Äè¤ò¹¥´¶
34. <264A> £Ó£ã£è£ï£ï¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡15.3 ¡¡¡¡835¡¡
35. <6203> ËÏÂ¹©¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.1¡¡¡¡1424¡¡ ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤ÎÂç³ô¼çÉâ¾å¤ò¼õ¤±Åê»ñ»ñ¶â¤¬¹¶Àª
36. <4642> ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀß¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.0¡¡¡¡2314¡¡ ²¼¿åÆ»´ØÏ¢
37. <7069> ¥µ¥¤¥Ðー¥Ð¥º¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡15.0 ¡¡¡¡876¡¡
38. <150A> £Ê£Ó£È¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡14.9 ¡¡¡¡471¡¡
39. <5268> °°¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡14.9 ¡¡¡¡842¡¡ ²¼¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤Ç¿Íµ¤ÁÇÃÏ³«²Ö
40. <9272> ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡14.5¡¡¡¡1547¡¡
41. <3237> ¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡14.1¡¡¡¡¡¡97¡¡
42. <7318> ¥»¥ì¥ó£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡13.6¡¡¡¡5520¡¡
43. <7462> £Ã£Á£Ð£É£Ô£Á¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.5 ¡¡¡¡480¡¡
44. <2656> ¥Ù¥¯¥¿ー£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.4 ¡¡¡¡152¡¡
45. <4395> ¥¢¥¯¥êー¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡13.4¡¡¡¡1222¡¡ ÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®µ»½Ñ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÊÆ£Á£É´ë¶È¤È»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤Ø
46. <3131> ¥·¥ó¥Ç¥ó¥Ï¥¤¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.3¡¡¡¡3210¡¡ ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢
47. <7075> £Ñ£Ì£Ó£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡13.2 ¡¡¡¡830¡¡ ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÊÑ¹¹¤·Ãæ´ÖÍ¥ÂÔ¤Î¿·Àß¤Ê¤ÉÈ¯É½
48. <5706> »°°æ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡13.1 ¡¡10525¡¡ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¹â¼þÇÈ´ðÈÄÍÑÅÅ²òÆ¼Çó¤ÎÁý»º·èÄê¤ò¹¥´¶
49. <5727> Ë®¥Á¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡13.0¡¡¡¡1793¡¡ ¥Á¥¿¥ó´ØÏ¢¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤¹¡¢¹Ò¶õµ¡¼ûÍ×²óÉü¤Ë´üÂÔ´¶
50. <3939> ¥«¥Ê¥ß¥Ã¥¯£Î¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡13.0 ¡¡¡¡514¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
