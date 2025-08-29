チャンネル登録者数24万超のギャル系YouTuber・葉山潤奈さん（36）が、2025年8月25日に動画を公開し、結婚と妊娠を報告した。

父親を亡くした後に

葉山さんは、付き人の「わっさん」ことワタルさんと登場。動画の冒頭で「私たち、結婚いたしました」と発表した。

葉山さんはYouTubeチャンネルで、24年9月にSNSなどで「葉山さんとワタルさんが交際している」と噂されていることを否定するため、2人で浅草をデートする動画を公開していた。

葉山さんはこの動画に対し、「あの時は本当に何もまだない時です」と明かし、その後、2人の出会いと交際に発展した経緯を次のように明かした。

「事の発端は、去年の10月に私お父さんを亡くしたんですけど、彼が去年この家に引っ越してきてから、父親を介護するのが私一人では無理で、男手ということでうちに住んでくれてて。お父さんが亡くなった後もお葬式だったりお通夜だったり、お手伝いも全部してくれて。そんなこんながあった後に、別れがあれば出会いがあるっていうか。おっぱじまってもうたんよね」

「あーーーーとっても幸せです」

ワタルさんは葉山さんより11歳下で、けんかが多く関係は続かないと思っていたと いう。しかし妊娠が発覚したことで、結婚を決意。葉山さんは、

「子供あきらめの人生かななんて思ってたんだけど、（中略）産めるかもしれないと思ったら（ワタルさんが）途端に天使に見えてきて。最高の誕生日プレゼントをありがとうみたいな感じで」

とワタルさんへの思いを告白した。

ワタルさんは妊娠を喜び、「迷うことなく『一緒に育てるよ』みたいな」反応だったという。こうして8月8日に入籍したそうだ。

ちなみに、葉山さんは8月25日にインスタグラムも更新。ワタルさんと2人で婚姻届を持った2ショットとともに、

「11歳離れている我々は実は何故か超なかよしです。笑 ほぼ24時間ずっと一緒にいます」「私の人生に諦めかけていたBabyをくれた恩人です あーーーーとっても幸せです」

とコメントを投稿している。