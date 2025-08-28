プロ野球のコリジョンをめぐり、インターネット上で巨人、広島両軍ファンが紛糾している。

阿部監督「コリジョンの説明を受けたんですけど...」

巨人は2025年8月27日、マツダスタジアムで広島と対戦し、2−3で敗れた。

インターネット上で話題を集めた問題のシーンは、1点ビハインドで迎えた9回巨人の攻撃だ。

1死1、3塁のチャンスで、リチャード内野手（26）は1塁ゴロに倒れた。

ファーストのエレフリス・モンテロ（27）が、1塁ベースを踏んでから本塁へ送球し、三塁走者・門脇誠内野手（24）が、ヘッドスライディング。クロスプレーとなったが判定はアウトで、ゲームセットとなった。

阿部慎之助監督（46）はリクエスト要求するも、リプレー検証の結果、コリジョンルール（本塁での衝突を防止するための規則）は適用されなかった。

阿部監督は試合後、ベンチから出て審判団に説明を求めた。

スポーツ紙の報道によると、阿部監督は審判団とのやりとりについて、「コリジョンの説明を受けたんですけど。流れの中で起きたからOKという。それが一応確認できました」と説明したという。

「阿部監督が、抗議してくれたのは良かったと思います」

インターネット上では、本塁でのクロスプレーをめぐる審判の判定と、阿部監督の言動が大きな話題となった。

Xでは、「このままでは野球が面白くなくなるし野球離れが起こりそうだ」「巨人に同情するわ」「いつの時代も正直者はバカを見る」「流れの中で...はわからなかったよな」「阿部監督が、抗議してくれたのは良かったと思います」「ファンの思いを代弁してくれました」「あれはコリジョンですよ！」などの声の他に、以下のような阿部監督に対する厳しい意見も。

「抗議すると退場でしょ？確認と抗議は判別できないし、ファンにとっては同じこと。コレを許せば、際限がなくなる」「阿部監督は捨てゼリフ吐くなら門脇に言った方がいい」「審判団は、試合後であっても阿部慎之助監督を退場させるべきだ」「敗戦のたびに他責発言連発」「選手のせい、審判のせい...これでは士気も下がる」

3連敗のチームは借金「1」となり、首位・阪神とは、今シーズン最大となる15ゲーム差に広がった。阪神は優勝マジック「12」が点灯しており、リーグ連覇を目指す巨人は風前の灯火だ。