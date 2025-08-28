約290万円！ トヨタ新「“FR”スポーツカー」がスゴイ！ 全長4.2m級の「コンパクトモデル」が話題に！ 230馬力超え水平対向エンジン搭載の「GRハチロク」に「ありがたい」「好印象」と話題に

新「GR86」に反響！

2025年7月15日、トヨタは「GR86」の一部改良を正式に発表。新モデルは、8月1日より全国で販売開始されます。

今回のアップデートには、走行性能の向上や細部のブラッシュアップが含まれており、ファンの間では期待と注目が高まっています。

スポーティな内装がカッコイイ！

【画像】超カッコいい！ トヨタ新「“FR”スポーツカー」を画像で見る（33枚）（30枚以上）

GR86は、2012年に初代「86（ハチロク）」として登場しました。

トヨタとスバルの共同開発により誕生したモデルで、水平対向エンジンとFRレイアウトを組み合わせた「超低重心FRパッケージ」を採用し、運転の楽しさを重視した設計が特徴です。

現行モデルは2021年に登場した2代目で、フルモデルチェンジに伴い車名が「GR86」に変更されました。排気量の拡大により、動力性能の向上が図られています。

ボディサイズは全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmで、ホイールベースは2575mmです。パワートレインは2.4リッター水平対向4気筒エンジンを搭載し、最高出力は235PS、最大トルクは250Nmを発揮します。

燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用し、トランスミッションは6速MTまたは6速ATから選択可能です。

駆動方式はFRで、WLTCモード燃費はグレードにより11.7km／L〜12.0km／Lとなっています。

安全装備としては、衝突被害軽減ブレーキ、全車速追従機能付きクルーズコントロール、車線逸脱警報、後側方警戒支援システムなどが搭載されています。

今回の一部改良では、エンジン制御に関する機能が見直されました。

点火系回路に異常が発生した場合、問題のある気筒のみを停止させる新たな仕組みが導入され、エンジン全体の停止を回避できるようになっています。

これにより、故障時でも走行可能な状態を維持し、ドライバーが安全な場所まで車両を移動できるよう配慮されています。

スポーツ走行を前提としたモデルであるからこそ、こうした実用性の向上は重要なポイントといえるでしょう。

なお、販売価格（消費税込み、以下同）は293万6000円から361万6000円となっています。

なお、兄弟車であるスバル「BRZ」にも、2025年5月に同様の一部改良が実施されており、価格は302万円から381万7000円にて案内されています。

※ ※ ※

新GR86の登場に「地味だけどありがたい改良」「走りのための進化って感じがして好印象」また、エンジン制御の改良に対して「実用性が増した」といった声も集まっていました。

今回の改良により、GR86はさらなる信頼性と実用性を獲得しました。今後もGRシリーズがどのような進化を遂げていくのか、引き続き注目が集まります。