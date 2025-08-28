この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

教養系YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」で、すあし社長が公開した動画「完全なるロシア目線で見るウクライナ侵攻とは？」の内容を、動画で示された「ロシア側の見解」の要点として整理する。本稿は動画の説明に基づく中立的な整理であり、特定の立場を推奨・是認しない。



動画では、ロシアがウクライナを歴史的・文化的に「故郷」とみなす見方や、国境線はソ連期に人為的に形成されたとする主張が紹介される。これらはロシア側の説明であり、国際社会には異論がある。



侵攻の理由として示されるのは主に2点である。



1. NATO（北大西洋条約機構）拡大への脅威認識。 ウクライナにミサイルが配備されれば、モスクワまで約450 kmとする懸念が挙げられる（評価は分かれる）。

2. 「ネオナチからの同胞解放」という認識。 2014年以降のドンバス（ウクライナ東部の産業地域）での被害、死者1万〜1万5,000人という数字、ミンスク合意（2014–2015年の停戦合意）の実効性欠如が述べられる。「ジェノサイド（大量虐殺）」という表現の当否を含め、国際的に争点は多い。



戦争の性格については、欧米（特に米国）との代理戦争（第三国が他国を介して戦う構図）とみなす見方、制裁下でも国内再編が進んだという評価、軍事面では消耗戦（相手の戦力を徐々に削る戦い方）を志向するとの説明がある。失業率や景気回復の評価は立場により異なる。



目指す秩序としては、米国一強ではない多極的世界の構想が語られ、BRICS+（Brazil, Russia, India, China, South Africa など新興国グループの拡大概念）やグローバルサウス（新興・途上国の総称）の動向がその文脈で触れられる。影響や評価は国・地域で見解が分かれる。



和解条件については、次のように整理される。



ロシア側：占領地域の編入承認、ウクライナの中立化（NATO非加盟）、非軍事化、「非ナチ化」（ロシア側の用語）

ウクライナ側：1991年の国境線回復、ロシア軍の完全撤退 など



両者の隔たりは大きく、交渉は難しいとの見方が示される。動画では、ロシアが「平和を望んだが拒否された」と示す政治的パフォーマンスという捉え方の紹介にとどまる。





