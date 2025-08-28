放送まであと2日！『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』のタイムテーブルが公開
8月30・31日に日本テレビで放送される『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』のタイムテーブルが、番組の公式X（@24hourTV）、公式Instagram（@24hourtv_ntv）で公開された。
■タイムテーブルが番組の公式X、公式Instagramで公開
なお、今年の目的別募金の詳細は以下のとおり。
チャリティーマラソンランナー横山裕の「マラソン子ども支援募金」は、マラソン放送中に表示されるQRコードからも募金に参加が可能。
そして、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトアヤコの「パラスポーツ応援募金」と、石川県出身の目線から、能登復興に寄り添う浜辺美波らの「能登復興支援募金」は、キャッシュレス募金ページにて、プルダウン選択で選ぶことができる。
『24時間テレビ』一般募金（福祉、環境、災害支援）も引き続き受付中。募金のしかたをわかりやすく解説した動画も、日テレオフィシャルYouTubeで公開されている。
また、同動画でナレーションを務めたチャリティーランナー横山裕が「走る理由」を語った動画も公開中だ。
■番組情報
日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』
08/30（土）、08/31（日）
総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（五十音順）
チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）
スペシャルサポーター：イモトアヤコ
■関連リンク
『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/24h/
「マラソン子ども支援募金」詳細はこちら
https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/
「パラスポーツ応援募金」「能登復興支援募金」詳細はこちら
https://bokin.24hourtv.or.jp/