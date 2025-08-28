放送まであと2日！『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』のタイムテーブルが公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月30・31日に日本テレビで放送される『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』のタイムテーブルが、番組の公式X（@24hourTV）、公式Instagram（@24hourtv_ntv）で公開された。

■タイムテーブルが番組の公式X、公式Instagramで公開

なお、今年の目的別募金の詳細は以下のとおり。

チャリティーマラソンランナー横山裕の「マラソン子ども支援募金」は、マラソン放送中に表示されるQRコードからも募金に参加が可能。

そして、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトアヤコの「パラスポーツ応援募金」と、石川県出身の目線から、能登復興に寄り添う浜辺美波らの「能登復興支援募金」は、キャッシュレス募金ページにて、プルダウン選択で選ぶことができる。

『24時間テレビ』一般募金（福祉、環境、災害支援）も引き続き受付中。募金のしかたをわかりやすく解説した動画も、日テレオフィシャルYouTubeで公開されている。

また、同動画でナレーションを務めたチャリティーランナー横山裕が「走る理由」を語った動画も公開中だ。

■番組情報

日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』

08/30（土）、08/31（日）

総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（五十音順）

チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）

スペシャルサポーター：イモトアヤコ

■関連リンク

『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/24h/

「マラソン子ども支援募金」詳細はこちら

https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/

「パラスポーツ応援募金」「能登復興支援募金」詳細はこちら

https://bokin.24hourtv.or.jp/