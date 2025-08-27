なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramを更新。『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 “BON BON VOYAGE”』大阪公演のオフショットを公開した。

【写真】リムレスメガネ姿の道枝駿佑（大阪公演オフショット）／カラーレンズ眼鏡や丸眼鏡をかけた道枝駿佑

■道枝駿佑「大阪ありがとうございました！」

なにわ男子は現在、7月2日にリリースしたニューアルバム『BON BON VOYAGE』を引っ提げたアリーナツアーを開催中。8月21～24日の4日間に渡り、大阪城ホールでライブを行った。

道枝は「大阪ありがとうございました！たこ焼き美味しかった」と綴り、ステージ裏や客席の入り口付近で撮影した写真をポスト。ツアーグッズのTシャツ姿にリムレスメガネをかけたショットや、ステージ衣装のレースグローブをはめている写真など計7枚を公開した。

ファンからは「爆イケすぎてやばい」「眼鏡みっちーかっこいい」「メロすぎる」「レアなメガネ姿！」「横顔のフェイスラインめちゃくちゃ綺麗」「めっちゃ似合ってる」「めがねみっちーもはや神々しいわ」といった声の他、8月30日、31日に控える宮城県セキスイハイムスーパーアリーナでのオフショットにも期待の声が寄せられている。

■写真：カラーレンズ眼鏡、丸眼鏡姿の道枝駿佑