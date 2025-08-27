福島県内でトレーニングキャンプを行うU-17日本女子代表候補メンバー発表
日本サッカー協会(JFA)は26日、9月1日より福島県のJヴィレッジで国内トレーニングキャンプを行うU-17日本女子代表候補メンバーを発表した。
活動期間中にJFAアカデミー福島U-14とのトレーニングマッチが行われる予定となっている。
以下、招集メンバー
▼GK
熊澤果歩(三菱重工浦和レッズレディースユース)
濱田桃奈(神村学園高)
山内れな(愛媛FCレディースMIKAN)
▼DF
宮崎優那(マイナビ仙台レディースユース)
小泉恵奈(AIE国際高)
松岡瑛茉(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
古川心尋(JFAアカデミー福島)
佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN U18)
根鈴花李(十文字高)
伊藤白羽(柳ヶ浦高)
▼MF
佐藤愛真(日本航空高)
佐野杏花(JFAアカデミー福島)
佐藤色(十文字高)
岩田琳香(マイナビ仙台レディースユース)
中村心乃葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
平川陽菜(三菱重工浦和レッズレディースユース)
高橋佑奈(三菱重工浦和レッズレディースユース)
福島望愛(JFAアカデミー福島)
式田和(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
▼FW
大野羽愛(高知学園高知高)
平七海(INAC神戸レオンチーナ)
