　日本サッカー協会(JFA)は26日、9月1日より福島県のJヴィレッジで国内トレーニングキャンプを行うU-17日本女子代表候補メンバーを発表した。

　活動期間中にJFAアカデミー福島U-14とのトレーニングマッチが行われる予定となっている。

　以下、招集メンバー

▼GK

熊澤果歩(三菱重工浦和レッズレディースユース)

濱田桃奈(神村学園高)

山内れな(愛媛FCレディースMIKAN)

▼DF

宮崎優那(マイナビ仙台レディースユース)

小泉恵奈(AIE国際高)

松岡瑛茉(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

青木夕菜(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

古川心尋(JFAアカデミー福島)

佐藤百音(RB大宮アルディージャWOMEN U18)

根鈴花李(十文字高)

伊藤白羽(柳ヶ浦高)

▼MF

佐藤愛真(日本航空高)

佐野杏花(JFAアカデミー福島)

佐藤色(十文字高)

岩田琳香(マイナビ仙台レディースユース)

中村心乃葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

平川陽菜(三菱重工浦和レッズレディースユース)

高橋佑奈(三菱重工浦和レッズレディースユース)

福島望愛(JFAアカデミー福島)

式田和(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

▼FW

大野羽愛(高知学園高知高)

平七海(INAC神戸レオンチーナ)