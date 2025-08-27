EMG JAPAN(KA)¡ÖFAL AEG (Full-Length) Ver.2¡×¥ì¥Ó¥åーÂÔË¾¤Î12Ç¯¤Ö¤êºÆÈÎ¡ª Í£°ìÌµÆó¤Î³°´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ð¥È¥ë¥é¥¤¥Õ¥ëÅÅÆ°¥¬¥ó
¡¡¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤ËÇã¤¨¡×¡ÖÌÂ¤¦ÍýÍ³¤¬ÃÍÃÊ¤Ê¤éÇã¤¨¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥ß¥ê¥¿¥êー³¦·¨¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ï²¼¼ê¤¹¤ì¤ÐÍ½Ìó»þÅÀ¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ôÇ¯¥¹¥Ñ¥ó¤ÇºÆÈÎ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ÉÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¡£
¡¡º£²ó¥ì¥Ó¥åー¤¹¤ë¡ÖFAL AEG (Full-Length) Ver.2¡×¤Ï¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¡£12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÈÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤³°·Ç¼¨ÈÄ¤ÎReddit¤Ë¡Ö¡Ê¤ªÅ¹¤Î¡ËÃª¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤¬8·î20Æü¤ËºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¡£²Á³Ê¤Ï67,800±ß¡£º£²ó¤òÆ¨¤·¤¿¤éÆóÅÙ¤È¿·ÉÊ¤Ç¤ÏÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¹ØÆþ¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÆÀ¸»ºÊ¬¤Î¼Âµ¡¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÎäÀï´ü¤Ë90¥«¹ñ°Ê¾å¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡Ö¼«Í³À¤³¦¤Î±¦ÏÓ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ì¾½Æ
¡¡¤Þ¤º¤ÏËÜÀ½ÉÊ¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Â½Æ¡ÖFAL¡ÊFusil Automatique Léger¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡ÖFAL¡×¤Ï¥Ù¥ë¥®ー¤ÎFN¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Ð¥È¥ë¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¥µ¥ë¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¤ÏÃæ°ÒÎÏ¤ÎÃÆ¡Ê5.56¡ß45mm NATOÃÆ¡¢7.62¡ß39mmÃÆ¤Ê¤É¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖM16¡×¡ÖAK-47¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¥ªー¥È¼Í·â¤¬Èæ³ÓÅªÀ©¸æ¤·¤ä¤¹¤¤¾®½Æ¤Ç¡¢¼ç¤Ë300～500m°ÊÆâ¤ÎÀïÆ®¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¡ÖFAL¡×¤¬Ê¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ð¥È¥ë¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¤ÏÂç°ÒÎÏ¤ÎÃÆ¡Ê7.62¡ß51mm NATOÃÆ¤Ê¤É¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖH&K G3¡×¡ÖM14¡×¤Ê¤É¤Î¼ÍÄø¤ä°ÒÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿¾®½Æ¤Ç¡¢¼ç¤Ë500～800m¤ÎÀïÆ®¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¡¢¡ÖFAL¡×¤Ï7.92¡ß33mmÃÆ¤Î»ÈÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é7.62¡ß51mm NATOÃÆ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤êºÆÀß·×¡£1953Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®ー·³¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÎäÀï´ü¤ËÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ë¹¤¯ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡7.62¡ß51mm NATOÃÆ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÒÎÏ¤ä¼ÍÄø¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¿Æ°¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¥Õ¥ë¥ªー¥È»þ¤ÎÀ©¸æ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢4kgÁ°¸å¤È½Å¤¤¡¢Á´Ä¹¤¬Ä¹¤¯¼è¤ê²ó¤·¤Å¤é¤¤¡¢¥ìー¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸÷³Øµ¡´ï¤òÁõÃå¤·¤Å¤é¤¤¤Ê¤É¤ÎÃ»½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥»¥ß¥ªー¥È¤Ç¤ÎÀºÅÙ¤ËÍ¥¤ì¡¢´è¾æ¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢¹©¶ñ¤Ê¤·¤Ç¼çÍ×ÉôÉÊ¤òÊ¬²ò²ÄÇ½¤È¤¤¤¦À°È÷À¤ò¼Â¸½¡£ÎäÀï´ü¤Ë¤Ï90¥«¹ñ°Ê¾å¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¡ÖThe Right Arm of the Free World¡×¡Ê¼«Í³À¤³¦¤Î±¦ÏÓ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¤«¤ÄÌµ¹ü¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾½Æ¤À¡£
¥¢¥Ã¥Ñー¡¢¥í¥¢ー¥ì¥·ー¥Ðー¤Ï¶âÂ°À½¤Ç¹äÀ¤¬¹â¤¤
¡¡¼¡¤Ï³°´Ñ¤Ê¤É³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£º£²óºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¡ÖFAL AEG (Full-Length) Ver.2¡×¤ÏKing Arms¡ÊÂæÏÑ¡ËÀ½ÅÅÆ°¥¬¥ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏEMG JAPAN(KA)¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¼Â½Æ¤Î¡ÖFN FAL¡×¤Ï¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬ÌÚÀ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥É¥¤¥ÄÀ½¤ÎG¥·¥êー¥º¤òºÆ¸½¤·¤¿¼ù»éÀ½¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤È¡¢Åû¾õ¥³¥ó¥Ü¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ï¥¤¥Àー¤òÁõÈ÷¡£¥á¥«¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢AK¡¢G36¡¢SIG¡¢¥¹¥Æ¥¢ーAUG¡¢MP5K·Ï¤Ê¤É¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëVer.3¥á¥«¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´Ä¹¤Ï1,034mm¡¢½Æ¿ÈÄ¹¡Ê¥¤¥ó¥Êー¥Ð¥ì¥ëÄ¹¡Ë¤ÏÌó495mm¡¢½ÅÎÌ¤Ï2,960g¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¥¢¥Ã¥Ñー¡¢¥í¥¢ー¥ì¥·ー¥Ðー¤Ï¶âÂ°À½¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¼ù»éÀ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸Â¦ÌÌ¤È±¦Â¦ÌÌ
¾åÌÌ¤È²¼ÌÌ
Á°ÌÌ¤ÈÇØÌÌ
º¸¥ì¥·ー¥ÐーÉô¥¢¥Ã¥×
±¦¥ì¥·ー¥ÐーÉô¥¢¥Ã¥×
Ãæ±û¤ÎÏ»³Ñ¥ì¥ó¥Á¤ò²ó¤¹¤È¡¢¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥®¥ä¤Î°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏËÜÂÎ¡¢¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢ÈÎÇä¾ÚÌÀ½ñ/À½ÉÊÊÝ¾Ú½ñ¤¬Æ±º
ÀâÌÀ½ñ¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëQR¥³ー¥É¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë
¡¡ÉÕÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ï¥¹¥Áー¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¡ÖFAL 90Ï¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê4,980±ß¡Ë1ËÜ¡£¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï146¡ß79¡ß25£ím¡Ê¹â¤µ¡ß±ü¹Ô¤¡ßÉý¡Ë¤Ç¡¢ÁõÃÆ¿ô¤Ï90È¯¡£µëÃÆÊý¼°¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¼°¤Ç¡¢¥¼¥ó¥Þ¥¤¼°Â¿ÃÆ¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¸¥ã¥é¥¸¥ã¥é¤È²»¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¤¡£»ÈÍÑBBÃÆ¤Ï6mm BB¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï7.4V¥ê¥Ý¥Ð¥Ã¥Æ¥êー(¥ß¥Ë¥¿¥ß¥ä¥³¥Í¥¯¥¿ー)¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÌÌ¤È²¼ÌÌ
Á°ÌÌ¡¢ÇØÌÌ¡¢º¸Â¦ÌÌ¡¢±¦Â¦ÌÌ
¥Þ¥¬¥¸¥óÁÞÆþ¸ý
¡¡¼ÂÂ¬½ÅÎÌ¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤¬2,775g¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬235g¡¢¿ä¾©¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖÅÅÆ°¥¬¥óÍÑ¥ê¥Ý¥Ð¥Ã¥Æ¥êー 7.4v2000mAh [ 45C - 30C ] ¥ß¥Ë¥¿¥¤¥×¡×¡Ê2,680±ß¡Ë¤¬98g¡£¹ç·×½ÅÎÌ¤Ï¼ÂÂ¬3,108g¤À¡£¥¹¥Þー¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Á´Ä¹1,034mm¤È1m¥ªー¥Ðー¤Î¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÎÌ´¶¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤·¼«ºî¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¸÷³Ø¥µ¥¤¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÎÌ¤¬Áý¤¹¤ï¤±¤À¡£
ËÜÂÎ¤Î¼ÂÂ¬½ÅÎÌ¤Ï2,775g
¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î½ÅÎÌ¤Ï¼ÂÂ¬235g
¿ä¾©¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖÅÅÆ°¥¬¥óÍÑ¥ê¥Ý¥Ð¥Ã¥Æ¥êー 7.4v2000mAh [ 45C - 30C ] ¥ß¥Ë¥¿¥¤¥×¡×¡Ê2,680±ß¡Ë¤Î½ÅÎÌ¤Ï¼ÂÂ¬98g
ËÜÂÎ¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢¿ä¾©¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¹ç·×½ÅÎÌ¤Ï¼ÂÂ¬3,108g
¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï¸ÇÄê¼°¡£¥¹¥È¥Ã¥¯ÆâÉô¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥È¥×¥ìー¥È¤ò²¼¤Ë¤º¤é¤»¤Ð¡¢92¡ß32.5¡ß16.5mm¥µ¥¤¥º¤Î2,000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÂçÍÆÎÌ¥¹¥Úー¥¹¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¤ä¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ñ¥¤¥×Æâ¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ëÅÅÆ°¥¬¥ó¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿½Ð¤·Æþ¤ì¤âÍÆ°×¤À¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯ËÜÂÎ¡¢´ðÉô´Þ¤á¤Æ¹äÀ¤¬¹â¤¤
¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤Ï2,000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤¤ë¤Û¤É¹¤¤
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤ÏÉÕÂ°¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¤Ç¾å²¼Ä´À°²ÄÇ½¡£¥ê¥¢¥µ¥¤¥È¤Ï¥Äー¥ë¥ì¥¹¤Ç¹â¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¡¢3mmÏ»³Ñ¥ì¥ó¥Á¤Ç2¤Ä¤Î¥Í¥¸¤ò²ó¤»¤Ðº¸±¦Ä´À°¤â²ÄÇ½¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ºÇ¿·¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥¤¥ä¥ë¤ÇÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥²ー¥àÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤È¥ê¥¢¥µ¥¤¥È
¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ï¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¤Ç¾å²¼Ä´À°¤¹¤ë
¥µ¥¤¥È¥Ô¥¯¥Á¥ãー
¥»¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¶áÂå½Æ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÁàºîÀ¡¢¥É¥é¥à¼°¤Î¥Û¥Ã¥×¥À¥¤¥ä¥ë¤ÏÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¥»¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¡¢¥»¥ß¥ªー¥È¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥È°ÌÃÖ¤¬ÍÑ°Õ¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤¹¤°¾å¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤ò°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¼«Á³¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡£¥»¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¤È¥»¥ß¥ªー¥È¤Î°ÌÃÖ¤¬¶á¤¯¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥È¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¥»¥ß¥ªー¥È¤È¥Õ¥ë¥ªー¥È¤ÎÃæ´Ö¤Ç¤â¥Õ¥ë¥ªー¥È¤ÇÈ¯¼Í¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥ß¥ªー¥ÈÀï¤Ç¤Ï¥»¥ì¥¯¥¿ー¤Î°ÌÃÖ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÇÛÎ¸¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥»¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¤È¥»¥ß¥ªー¥È¤Î°ÌÃÖ¤¬¶á¤¯¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥È¤Ï¾¯¤·Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°ú¤¯¤È¡¢¥É¥é¥à¼°¤Î¥Û¥Ã¥×¥À¥¤¥ä¥ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¾å¤Ë²ó¤¹¤È¥Û¥Ã¥×¶¯¡¢²¼¤Ë²ó¤¹¤È¥Û¥Ã¥×¼å¤À¡£¥Û¥Ã¥×¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÈùÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥¨¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Ýー¥È¤â¹¤¤¤Î¤Ç»Ø¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥²ー¥àÃæ¤ÎÄ´À°¤â²ÄÇ½¤À¡£
¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°ú¤¯¤È¡¢¥É¥é¥à¼°¤Î¥Û¥Ã¥×¥À¥¤¥ä¥ë¤¬¸½¤ì¤ë
¡¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¥ê¥êー¥¹¥ì¥Ðー¤Ï±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢º¸¼ê¿Æ»Ø¤Ç¤âÁàºî²ÄÇ½¡£¥Þ¥¬¥¸¥ó¥ê¥êー¥¹¥ì¥Ðー¤òÁ°¤Ë²¡¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó²¼Éô¤òÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð°ú¤È´¤±¤ë¡£µÕ¤Ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÁÞ¤¹¤Ë¤Ï¥Þ¥¬¥¸¥ó¾åÉôÁ°ÌÌ¤Î¥Ä¥á¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤«¤é¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó²¼Éô¤ò¥«¥Á¥Ã¤È¤¤¤¦²»¤¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼êÁ°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£M4·Ï¥Þ¥¬¥¸¥ó¤òÆüº¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¾¯Îý½¬¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢´·¤ì¤ì¤Ð¥²ー¥àÃæ¤Ë¼ê´Ö¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¥Þ¥¬¥¸¥ó¥ê¥êー¥¹¥ì¥Ðー¤òÁ°¤Ë²¡¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó²¼Éô¤òÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐÈ´¤±¤ë
12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÈÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤É¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÀïÆ®ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¼ÂÀÇ½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¥È¥ê¥¬ー¥×¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¬¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·Ú¤á¡£ºÇÂç0.68kg¡¢Ê¿¶Ñ0.65kg¡¢ºÇ¾®0.59kg¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥¹¥È¥íー¥¯¤¬Ä¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï¢¼Í¤Ï¤ä¤äÆñ¤·¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Á´Ä¹1,034mm¤ÎËÜÀ½ÉÊ¤Ç¥¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Þ¤ê»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ãæ±û¤¬¥È¥ê¥¬ー¤ÎÀÚ¤ì¤ë°ÌÃÖ
¥È¥ê¥¬ー¥×¥ë¤ÏºÇÂç0.68kg¡¢Ê¿¶Ñ0.65kg¡¢ºÇ¾®0.59kg
¡¡²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤¬¡¢¥»¥ß¥ªー¥È»þ¤Î¼Í·â²»¤ÏºÇÂç90.8dBA¡¢Ê¿¶Ñ86.56dBA¡¢ºÇ¾®81dBA¡¢¥Õ¥ë¥ªー¥È»þ¤Î¼Í·â²»¤Ï101.6dBA¡£½Æ¿ÈÄ¹¤¬Ìó495mm¤ÈÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Õ¥ë¥·¥ê¥ó¥Àー¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤â¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¤¤â¤Î¤ÏÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÈæ³ÓÅª¼Í·â²»¤ÏÄã¤á¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¥»¥ß¥ªー¥È»þ¤Î¼Í·â²»¤ÏºÇÂç90.8dBA¡¢Ê¿¶Ñ86.56dBA¡¢ºÇ¾®81dBA
¡¡½éÂ®¤Ï0.2gÃÆ»ÈÍÑ»þ¤Ë¥Û¥Ã¥×ºÇ¼å¤ÇºÇÂç81.5m/s¡¢Ê¿¶Ñ81.0m/s¡¢ºÇ¾®80.3m/s¡¢¥Û¥Ã¥×ºÇ¶¯¤ÇºÇÂç56.5m/s¡¢Ê¿¶Ñ51.8m/s¡¢ºÇ¾®50.0m/s¡¢0.25gÃÆ»ÈÍÑ»þ¤Ë¥Û¥Ã¥×ºÇ¼å¤ÇºÇÂç70.3m/s¡¢Ê¿¶Ñ70.0m/s¡¢ºÇ¾®69.7m/s¡¢¥Û¥Ã¥×ºÇ¶¯¤ÇºÇÂç44.4m/s¡¢Ê¿¶Ñ42.4m/s¡¢ºÇ¾®41.2m/s¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢0.25gÃÆ»ÈÍÑ»þ¤ËÅ¬Àµ¥Û¥Ã¥×¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç49.0m/s¡¢Ê¿¶Ñ48.2m/s¡¢ºÇ¾®47.2m/s¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢¼ÍÂ®ÅÙ¤ÏºÇÂç16.3RPS¡¢Ê¿¶Ñ14.6RPS¡¢ºÇ¾®13.3RPS¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÂ®¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÄã¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬Àµ¥Û¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÊ¿¶Ñ½éÂ®¤Ï21.8m/s¤Û¤É²¼¤¬¤Ã¤¿¡Ê0.25gÃÆ»ÈÍÑ»þ¡Ë¡£¥Û¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤â½éÂ®¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÍî¤ÁÉý¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£0.2gÃÆ¤Î¤Û¤¦¤¬0.25gÃÆ¤è¤ê¥Û¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ëÅÙ¹ç¤¤¤Ï¼å¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢¡ÖFAL AEG (Full-Length) Ver.2¡×¤Ï0.2gÃÆ¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£¡Ú0.2gÃÆ»ÈÍÑ»þ½éÂ®¡Û
0.2gÃÆ»ÈÍÑ»þ¤Ë¥Û¥Ã¥×ºÇ¼å¤ÇºÇÂç81.5m/s¡¢Ê¿¶Ñ81.0m/s¡¢ºÇ¾®80.3m/s¡¢¥Û¥Ã¥×ºÇ¶¯¤ÇºÇÂç56.5m/s¡¢Ê¿¶Ñ51.8m/s¡¢ºÇ¾®50.0m/s¡Ú0.25gÃÆ»ÈÍÑ»þ½éÂ®¡Û
0.25gÃÆ»ÈÍÑ»þ¤Ë¥Û¥Ã¥×ºÇ¼å¤ÇºÇÂç70.3m/s¡¢Ê¿¶Ñ70.0m/s¡¢ºÇ¾®69.7m/s¡¢¥Û¥Ã¥×ºÇ¶¯¤ÇºÇÂç44.4m/s¡¢Ê¿¶Ñ42.4m/s¡¢ºÇ¾®41.2m/s
0.25gÃÆ»ÈÍÑ»þ¤ËÅ¬Àµ¥Û¥Ã¥×¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç49.0m/s¡¢Ê¿¶Ñ48.2m/s¡¢ºÇ¾®47.2m/s¡ÚÏ¢¼ÍÂ®ÅÙ¡Û
Ï¢¼ÍÂ®ÅÙ¤ÏºÇÂç16.3RPS¡¢Ê¿¶Ñ14.6RPS¡¢ºÇ¾®13.3RPS
¡¡ÃÆÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£32mÀè¤Î40cm¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð0.25gÃÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢0.2gÃÆ¤â¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì¿Ãæ¡£¥Õ¥ë¥ªー¥È¼Í·â¤Ç¤âÂç¤¤¯»¶¤é¤Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤°ÂÄê¤·¤¿½¸ÃÆÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Ð¥²ー¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¡¦±óµ÷Î¥Àï¤Ç½½Ê¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£¡Ú¡ÖFAL AEG (Full-Length) Ver.2¡×¼Â¼Í¡Û
FAL¤Î³°´Ñ¤Ë¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Â¿¾¯¤ÎÉÔÍø¤Ï³Ð¸ç¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥µ¥Ð¥²ー¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤¤1Ãú
¡¡¡ÖFAL AEG (Full-Length) Ver.2¡×¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿ÅÅÆ°¥¬¥ó¤À¡£ºÇ¿·¤ÎÅÅÆ°¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÅÅ»Ò¥È¥ê¥¬ー¤Ê¤É¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¥ì¤Î¤è¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¸«Îô¤ê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö°ìÉô¤ËÄ¹´üÊÝÂ¸¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ý¡¦ÊÑ¿§¡¦»¬¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÂÎ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Áõ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤Î³ä¤êÀÚ¤ê¤¬É¬Í×¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ìー¥ë¤ä¥Þ¥¦¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸÷³Ø¥µ¥¤¥È¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ï¹©É×¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¡¹½¤¬¸Å¤¤Àß·×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢7.4V¥ê¥Ý¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼Í·âÀÇ½¤Ï½½Ê¬¥µ¥Ð¥²ー¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¥Û¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤Î½éÂ®¤ÎÍî¤ÁÉý¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢ÃÆÆ»¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Ë¤è¤êËÜÀ½ÉÊ¤Î³°´Ñ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¤À¡£¡ÖFAL¡×¤Î³°´Ñ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤ÎÉÔÍø¤Ï³Ð¸ç¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥µ¥Ð¥²ー¤Î¼ÂÀï¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤¤1Ãú¤È¸À¤¨¤ë¡£
