この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「腰を横に揺らすだけで楽に！ぎっくり腰対策のコツは“胸を動かさない”」

「どこでもできる！ぎっくり腰の予防と楽になる対処方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅や職場で手軽に実践できるぎっくり腰の予防法と緩和エクササイズを解説した。片岡氏は、「胸は動かさないで、膝も曲げず、腰を左右にフラフラ揺らしてあげます」と、初心者でもできる動きを紹介。「この時のポイントは胸を動かさないこと。一緒に動いてしまうと腰に負担がかかりすぎて逆効果なので注意」とポイントを明確に伝えた。



さらに片岡氏は、「お腹の中の筋肉は使うけれど、腰とお腹の周りが緩んでいくイメージを持つとより効果的です。癖づけておくとぎっくり腰の予防にもなります」と、自身の経験や専門知識に基づいたアドバイスも披露した。慣れてきた人には重心を前後に動かし、腰の可動域を広げて筋緊張を取り除く応用編も推奨。「強くやるというよりは、痛みがない範囲で、自分の体と相談しながら回数を重ねてください」と語った。



また、片岡氏は「いつやっても楽になるので、ちょこちょこやるのがおすすめ」と述べ、タイミングを決めず“体が楽になった”と感じたところで終わる判断基準を勧めて、動画を締めくくった。