100億超は22年ぶり

6月6日に公開され大ヒット公開中の俳優の吉沢亮（31）の主演映画「国宝」（李相日監督）。今月21日までの公開77日間で興行収入110.1億円を突破したことを今月22日、配給元の東宝が発表した。

【写真を見る】「完璧なお顔」「女性にしか見えない」 吉沢亮の美しすぎる白塗り姿

邦画実写における歴代の興行収入ランキングでは、「南極物語」（1983年、110.0億円）を抜き去り、「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」（2003年、173.5億円）、に次ぐ第2位の成績となった。興収100億突破は「踊る」以来、実に22年ぶりの快挙だ。

同作品は黒衣として3年間、歌舞伎の世界を見つめ続け、その体験をもとに執筆した作家・吉田修一氏の同名小説を実写映画化。任侠の一門に生まれながら、歌舞伎役者の家に引き取られた主人公・喜久雄（吉沢）が、芸の道に人生を捧げ、やがて「国宝」と称される存在になるまでの壮大な一代記が描かれている。

100億超の大ヒット作に

「『踊る』は、織田裕二主演でフジテレビの人気ドラマシリーズ劇場版第2作。フジを中心に万全な宣伝やPR活動を重ねた結果、邦画実写歴代ナンバー1を記録しました。一方の『国宝』は3時間近い上映時間、テレビ局の出資なし、公開後もメディアでのPRがほとんどありませんでしたが、ネット上での口コミを中心にここまで数字を伸ばした。市川團十郎白猿（47）、松本幸四郎（52）、人間国宝の片岡仁左衛門（81）を父に持つ片岡孝太郎（57）ら、歌舞伎界の大物たちもSNSや公の場で作品を絶賛。本職の歌舞伎俳優たちをも魅了し、多くの観客が足を運ぶことになったのも、主演の吉沢の俳優人生をかけたと言ってもいい役作りと熱演のたまものでしょう」（映画業界関係者）

吉沢は17日放送のTBS系トークバラエティー番組「日曜日の初耳学」に出演。その際、李監督が吉沢を選んだ理由を明かすVTRが放送された。

李監督は脚本も完成していない段階で、しかも直感で吉沢が喜久雄役に思い浮かんでいたことを明かした。そのうえで、「喜久雄って役に関しては、彼しかできる人がいない。正体不明というか。中の空洞が広い。小さくたたいたら小さく響くし、大きくたたいたら大きく響くような、空洞感。終わりが見えない、底が見えないような感じがしますよね」と熱く語った。

そんな李監督の見立てが見事にハマり、結果、大ヒットどころかメガヒット作となったが、吉沢は芸能界入りした当初、“期待のホープ”と呼べるような立ち位置ではなかった。

座長としての苦労

もともと吉沢は2009年、母が応募した所属事務所「アミューズ」が主催するオーディション「アミューズ全国オーディション2009 THE PUSH!マン」で3万1000人を超える応募者名の中から「Right-on賞」を受賞して芸能界入り。翌年、舞台で俳優デビューを果たした。

「同じオーディションでグランプリを受賞したのは野村周平さん（31）。後に有村架純さん（32）主演の『映画 ビリギャル』（15年）や、広瀬すずさん（27）主演の『ちはやふる』シリーズで存在感のある演技をみせ注目されます。野村さんは芸能界入り前、数々のスノーボードの大会で活躍し、五輪も狙えるレベルだったのだとか。なので、カメラの前に立っても緊張することもなく、撮影中も異常なまでにリラックス。大物の予感を漂わせていました」（大手映画会社の宣伝担当者）

一方の吉沢は11年、今や人気俳優への登竜門となっているテレビ朝日系「仮面ライダー」シリーズの「仮面ライダーフォーゼ」に出演するも脇役。主人公を演じたのは福士蒼汰（32）だった。

13年に放送されたTBS系の深夜ドラマ「ぶっせん」でドラマ初主演。同作は同年、舞台としても上演されたが、実は、この主演舞台で吉沢は大きな挫折を味わったという。

「後のインタビューで振り返っていましたが、座長としてほかの役者をまとめることができず、客席も空席が目立っていたのだとか。それが悔しかったそうで、『次に舞台をやるときは、絶対にこの空席を埋めてやるんだ、と思いました』『このころから、役者として生きるっていう意識が芽生えました』と熱弁していました」（映画担当記者）

同期の野村は俳優デビュー作となったMBSの「新撰組 PEACE MAKER」にいきなりレギュラー出演。NHKの大河ドラマ「平清盛」（12年）、朝の連続テレビ小説（朝ドラ）「梅ちゃん先生」（同）、米倉涼子（50）主演の日本テレビ系「35歳の高校生」（13年）、フジテレビ系の月9ドラマ「恋仲」（15年）など、話題のドラマに続々と出演する。映画では「クジラのいた夏」、「日々ロック」（いずれも14年）、「ライチ☆光クラブ」、「森山中教習所」（いずれも16年）、前後編で公開の「サクラダリセット」（17年）と主演作が続き、巷ではイケメン俳優としてもてはやされ始めた。

「野村さんが活躍し始めたころのアミューズの俳優陣ですが、福山雅治さん（56）はキャリアも実績も違うのでもはやレジェンド。その下……と言っても福山さんと年齢の近い大泉洋さん（52）も売れっ子の仲間入りを果たしていました。さらにその下までいくと年齢差があり、小出恵介（41）さん、佐藤健さん（36）、賀来賢人さん（36）、神木隆之介さん（32）、20年に亡くなった三浦春馬さんらが活躍していました。この時点で、吉沢さんが他の事務所も含めて同年代の俳優の中で飛び抜けた存在になり、なおかつ事務所の“看板”と呼ばれるようになるとは、まったく想像もできませんでした」（テレビ局関係者）

しかし、すでに売れっ子となっていた野村に対し、吉沢は小学校から高校まで9年続けた剣道で培った忍耐力や体幹の強さ、そして数多くの作品こなすことで着々と評価を高めていった。

“売れる”プレッシャーも

小栗旬主演でシリーズ化された「銀魂」（17年）、二階堂ふみ（30）との激しい場面が話題になった「リバーズ・エッジ」（18年）、山崎賢人（30）主演でシリーズ化された「キングダム」（19年）での好演が評価され、各映画賞の助演男優賞や新人賞を獲得。ついにその演技によって戴冠を果たすことになった。さらに、18年下半期の「ViVi国宝級イケメンランキング」で1位を獲得。菅田将暉（32）、山崎に続き3人目の殿堂入りを果たした。この時点で「国宝」というワードに縁があったようだ。

ドラマは19年前期の朝ドラ「なつぞら」に出演すると、21年の大河「青天を衝け」の主人公・渋沢栄一役に抜擢され、「PICU 小児集中治療室」（22年）でフジの看板ドラマ枠「月9」に初主演。20代で大河と月9の主演を務める希有な俳優の1人となった。

ついに、俳優として飛躍を遂げることになった吉沢だが、所属事務所からは、主役級の先輩たちが続々と離れてしまっていた。

「小出さんは17年6月に女性スキャンダルを報じられ活動休止状態に。翌年、事務所との契約が終了となりました。翌19年6月、中西正樹氏が45歳という異例の若さで新社長に就任。後に、本社機能の山梨移転など革新的な動きを見せます。しかし、21年4月に佐藤さんと神木さん、22年9月に賀来さんが独立。本来ならば、“同期入社”である吉沢さんと野村さんがWエースとして事務所の看板を背負う状況を迎えたのですが……」（先のテレビ局関係者）

18年以降、野村は続々と映画主演作をこなすも、大ヒットに恵まれず。それに加え、すっかりSNSが普及したことから、プライベートの素行すら問題視されることになってしまった。

「19年1月、人混みの中で歩きたばこをしながら、そっけなく立ち去る動画がTwitter（現・X）上で公開されたちまち大炎上。その後、米国に留学しました。かつてのさわやかなイケメン俳優としての面影はなし。20年4月に帰国し仕事復帰したものの、以後は脇役ばかりで、すっかり吉沢に差をつけられてしまった」（芸能記者）

吉沢は俳優として順調にステップアップを重ね、プライベートはノースキャンダル。映像作品のみならず、CMも本数を増やしていたが好事魔多し。

今年1月、昨年末に酒に酔って自身のマンションの隣の部屋に侵入し、住居侵入の疑いで警視庁から任意で事情を聴かれていたことをアミューズが公表し謝罪。その影響でCM契約の終了も発表されたが、継続を発表した契約社もあった。

事件はその後、被害者のとの示談が成立して書類送検されたものの不起訴に。しかし、当初、2月14日に公開予定だった人気コミックを実写化した主演映画「ババンババンバンバンパイア」の公開日が7月4日に延期となったが、それも「国宝」がヒットする“追い風”になった。

「以前のインタビューで明かしたところでは、本人はインドア派で食事はUber Eatsがメイン。ふだんはゲームを楽しんでいることを明かしていました。しかし、主演としてプレッシャーを背負うようになり、外で飲む機会が増え、泥酔して事件を起こしてしまったのかと思われます。多くの劇場で『国宝』と同時に『バンパイア』が公開され、その相乗効果が期待されましたが『バンパイア』の興収は5億円ほど。もし、2月に公開されていた場合、興収は2〜3億程度にとどまっていたと思われ、吉沢さんの評価がダダ下がりになっていたでしょう。なので、公開順が逆転したことが『国宝』の大ヒットならぬ、メガヒットにつながりました。福山さんも大泉さんも興収100億超えの主演映画はなく、これで所属事務所の看板俳優の座をゲットしたといえますが、吉沢さんは運も味方につけてしまっているのでは。『国宝』が今後、どこまで興収を伸ばすのかが注目されます」（先の映画担当記者）

デイリー新潮編集部