ABEMA¤Î´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ç¸ÀµÚ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ïº£·î¡¢±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ç2ÅÙÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤Ø¤Î¾ò·ï¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï97Æü¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢ÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤ÏÄ¹¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤äÅêµå¤Î¼Á¡¢Â®ÅÙ¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤ÀÎý½¬¤ä¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤¬É¬Í×¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Í¡×¤È¡¢´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®¤ÏÌó154¥¥í¤È¡¢ËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡ÊµåÂ®Äã²¼¤Î¡ËÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï·ò¹¯¤À¤·¡¢ÂÎ¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤«ÂÎ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÌäÂê¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÈà¤¬²æ¡¹¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢90¥Þ¥¤¥ë¸åÈ¾¤ËÃ£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾º³Ê¤Î¾ò·ï¤â¼¨¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉüµ¢¤Ë¤Ï¤¢¤È4¡Á5²óÅÐÈÄ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤âÀâÌÀ¡£ºÆ¤Ó¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
