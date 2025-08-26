²Æ¤Î¥À¥áー¥¸¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤ªÈ©¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÊÝ¼¾¥±¥¢¤È¤¤Î¤³¤Î¥¨¥ë¥´¥Á¥ª¥Í¥¤¥ó¤Ç¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡ª
º£½µ¤Ï¡¢¡ØÈþÍÆÈéÉæ²Ê¥¦¥©¥Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÃæÌÜ¹õ¡Ù Áí±¡Ä¹¤Î髙À¥Áï»ÒÀèÀ¸¤Ë¡Ö²Æ¤ÎÈ©¥±¥¢¡¦»ç³°Àþ¥±¥¢¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ëÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¡£¤³¤ì¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²Æ¤Î´Ö¤ËÍá¤Ó¤¿»ç³°Àþ¤Î¥À¥áー¥¸¤¬¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÈ©¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¸½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Æ¤Î»ç³°Àþ¤Ï¡¢È©¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢¥·¥ß¡¢¥·¥ï¡¢¤¿¤ë¤ß¡¢´¥Áç¡¢¤´¤ï¤Ä¤¡¢¤¯¤¹¤ß¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢£µ·î¤«¤é£¸·î¤Ë¤«¤±¤Æ»ç³°ÀþÎÌ¤¬¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÈ©¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£
»ç³°Àþ¤Ë¤Ï¡ÖUV-A¡×¤È¡ÖUV-B¡×¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤¬Â¸ºß¤·¡¢È©¤ÎÏ·²½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÖUV-A¡×¤Ï°ìÇ¯¤ÎÃæ¤Ç½Õ²Æ¤ËÂ¿¤¯¹ß¤êÃí¤°¡£°ìÊý¡¢¥·¥ß¤ä¤½¤Ð¤«¤¹¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÖUV-B¡×¤Ï²Æ¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¹ß¤êÃí¤°¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤ò²á¤´¤·¤¿È©¤Ï¡¢¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤Ê¤É¤Î¿§ÁÇÄÀÃå¤ä¡¢¤·¤ï¡¦¤¿¤ë¤ß¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È©¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ìー¥É¡£½©¤ËÆþ¤ë¤È´À¤äÈé»é¤ÎÊ¬Èç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¡¢È©¤¬¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È©¤Ë¤ÏÆâ³°¤«¤é¤Î¥±¥¢¤¬É¬Í×¤À¤È髙À¥ÀèÀ¸¤Ï¸ì¤ë¡£
Ë®´Ý¡Ö¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤¿È©¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
髙À¥¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¼¾¥±¥¢¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤¤¡¢¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÀµ¾ï²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤ÊÈ©¤Ø¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÝ¼¾¥±¥¢¤¬¿»Æ©¤·¤ä¤¹¤¤¡È¤ä¤ï¤é¤«¤¤È©¡É¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Àö´é¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È©¤¢¤¿¤ê¤Î¤è¤¤Ë¢¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Èºî¤Ã¤Æ¡¢»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤¿¤Ã¤×¤ê¤È²½¾Ñ¿å¤ò¤Ä¤±¤ÆÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ë²½¾Ñ¿å¤ò¼è¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥×¥ì¥¹¡ÊÊÔ¼ÔÃí¡§¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÈ©¤ËÌ©Ãå¤µ¤»¤Ê¤¬¤é²½¾Ñ¿å¤Ê¤É¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤³¤È¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£È©¤Î¤´¤ï¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ï¥ó¥É¥×¥ì¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£È©¤Ë¿åÊ¬¤òÆÏ¤±¤¿¸å¤Ï¡¢Æý±Õ¤ä¥¯¥êー¥à¤Ç³¸¤ò¤·¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤¿¿åÊ¬¤¬Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ë®´Ý¡Ö¤ªÈ©¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÈéÉæ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÆâ¤«¤é¤Î¥±¥¢¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
髙À¥¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¢B2¡¢B6¡¢C¡¢E¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¤¤Î¤³¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB£²¤Ï¡¢ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë»é¼Á¤òÂå¼Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ç³°Àþ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
Ë®´Ý¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
髙À¥¡Ö¤ªÈ©¤ä¿ÈÂÎ¤¬»ç³°Àþ¤Î¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤Ë¤Ï³èÀ»ÀÁÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤ò¼é¤í¤¦¤È³èÀ»ÀÁÇ¤¬È¯À¸¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤ËÈ©¤ä¼þ°Ï¤ÎºÙË¦¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤¤Î¤³¤ä°ìÉô¤ÎÈùÀ¸Êª¤¬À¸À®¤Ç¤¤ë´õ¾¯¤Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÍ¶Æ³ÂÎ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¨¥ë¥´¥Á¥Í¥ª¥¤¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Å·Á³Êª¼Á¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¹³»À²½ºîÍÑ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ç³°Àþ¤Ê¤É¤Î»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ò½üµî¤¹¤ëÆ¯¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÈ©¤Î¥·¥ß¡¦¥·¥ï¡¦¤¿¤ë¤ßÍ½ËÉ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤¤Î¤³¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¿©¤Ù¤ëÎ×¾²¸¦µæ¤Ç¤Ï¤ªÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Ë®´Ý¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óB£²¡¢¥¨¥ë¥´¥Á¥ª¥Í¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤ä¤Þ¤¤¤¿¤±¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¤Ê¤É¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Çµ¤·Ú¤ËÇã¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤¤Î¤³¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÆü¡¹¤Î¿©À¸³è¤ËÀÝ¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×