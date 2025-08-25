粗品、木村拓哉に“コント”でまたかみつく！店員には“神対応”も「俺のあいさつは無視するのに？」
お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が25日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、またも俳優・木村拓哉（52）にかみつく場面があった。
今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「木村拓哉、ラーメン店の店員に神対応」を取り上げた。
YouTube企画でラーメン店を訪れた木村だったが、男性店員が手が油まみれという理由で、握手を遠慮する場面があった。すると、木村は手をつかんでカメラに見せ「みんなにちゃんと感じてほしい。このおかげっすよ、マジで」とがっちり握手し、感謝の思いを伝えていた。
この件について、粗品は「めっちゃかっこよかったですよ」というも「ただぁ!俺のあいさつは無視するのに?」と一言。「あれはカメラ回ってなかったですけど、俺は木村拓哉にあいさつ無視されてますからね」といい「“態度が悪いから無視された”って言われるんですけど、俺がウワァーって言いだす前のことなんで。俺はそのとき好青年やったもん。“誰々おもんない”とか言ってませんでしたから」と主張していた。