2025年で70歳を迎えた、タレント・所ジョージさん。長寿レギュラー番組の司会者やシンガーソングライターとして活躍し続ける所さんの＜頭の中＞は、どうなっているのでしょうか？そこで今回は、著書『所ジョージの世田谷ベース VOL.59 新解釈 スーパートコロ辞典』からワードを抜粋し、国語辞典には載っていない＜所さん的・言葉の解釈＞をお届けします。

結婚は価値観を変えること

けっ‐こん【結婚】［名］

男女が夫婦になること。「お見合いで―する」「―式」「―生活」

出典：大辞泉

女性が男性に対して、結婚前には格好良い人がいいけど、結婚後は真面目な人が良いわ！ と思うのが当然なように、男性もそう思うものです。

付き合っている時は、もう色っぽい方がいい、でも結婚したらあんまり色っぽいのは困るなあと。結婚相手としては、そんな考え方を持っている者同士が一番いいわけです。

つまり、結婚を機に、お互いの価値観を変えなければ駄目なのです。

２人きりの時は、それまで付き合っていた状態が続き、社会や家族に対しては価値観が違っていく、というのが理想的だと思うのですが、これが中々そういう具合には行かない。

家長の資格

その原因はたいてい男性の方にあると思うのです。

結婚すると、どうしても男の方、つまり旦那が家長になるわけです。そうすると、旦那さんが全てをリードしていかなければならなくなる。



旦那が一番偉いのですから、偉い人は家の中にいる人に対してなんでも受け入れられる柔軟さを持つべきであり、自分が頑固で何も受け付けないような男には、家長の資格はありません。なんでも受け入れられるように、自分を変えていく努力をしなくてはいけないのです。

私は結婚するまで実家暮らしでしたので、戸締まりなんて自分でしたことは一度もありませんでした。なので、結婚後も戸締まりはカミさんがしてくれるものだと思っておりましたが、カミさんは私以上に戸締まりなんてしない人だった。慌てましたが、「なぜ戸締まりをしない！」なんて怒ることはありません。ただ、私が戸締まりをするようになり、今でもそれは続いています。

結婚後も格好良い男で

悪い方向に変わるパターンとして、結婚すると「お前」とか「オイ」などと奥さんのことを呼び出す男がいる。もっと酷いと、そういった呼称も使わないで、ただ茶碗を差し出すとか、テーブルに座るだけになったりしている。

朝黙って、テーブルについて、なんでお茶が出てこないんだ、なんて考えるようになったら、もう旦那というより男としてかっこ悪い。結婚後も、旦那は最低限、奥さんには格好良い人だなと思われないと結婚した意味がないし、自分も楽しくなれないのです。

呼び方の最低ラインは「アアタ」までです、アアタ以下だと相手も敵意をもってしまう。「お前」とか「オイ」って呼ばれて自分は辛抱できるかどうか考えたらわかると思います。私の場合は「カミさん」と呼ぶし、他人にも「ウチのカミさんが……」という言い方をします、ちょっとした価値観の違いで喧嘩っぽい事になったら「＊＊さん」と下の名前で呼ぶようにしています。

喧嘩しても、相手のことを大切にしているんだよ、という部分を崩してはいけないのです。そこで「お前は！」と声を張り上げてしまうと、もっと傷が深くなってしまうのです。

相手の喜ぶ顔を見る幸せ

一方、奥さんの方も考え方を変えなくてはいけないこともたくさんあります。例えば料理。家庭の中において、これは女性の方が男性より勝っていたほうが良い。美味しいご飯があれば、男は家に帰ってくるのですから。これが、ファミレスのほうが美味しいのであれば、家に帰る理由が希薄になってしまう。自分が何のために帰っているのかな？ 何のために俺は結婚して、奥さんを大切にしているのかな? って言う意味が感じづらくなってしまいます。

たとえ、旦那が一回「これは不味い」と言ったとしても、それは料理全部を否定したのではありません。その料理一品が口に合わなかったと考えるべきです。『あ、この男はこの料理が嫌いなんだ』と思えば良いわけです。そこで「何よ！ 一生懸命作ったのに」と腹を立ててはいけません。その一生懸命さは旦那にだって伝わっているのですから。

一生懸命、相手を思いやっている様がお互い伝わるようにする事。『相手が喜んでいる顔を見る』のが幸せな結婚の基本だと思います。

トコロ辞典的『結婚』の解釈

結婚し家庭を持つと、その家では家長となる人が一番偉いのですから、偉い人は家の中にいる人に対してなんでも受け入れる柔軟さを持つべきである。何でも受け入れられるように、自分を変えていく必要がある。奥さんにはカッコイイ人だと思われ続けなければいけない。相手のことを大切にしている、という部分を崩してはいけない。相手の喜ぶ顔を見続けることが、幸せな結婚の基本。

※本稿は、『所ジョージの世田谷ベース VOL.59 新解釈 スーパートコロ辞典』（ネコ・パブリッシング）の一部を再編集したものです。