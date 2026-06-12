お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造（54）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。納車を報告し、新しい愛車をお披露目した。【動画】「でかいね！カッコイイね！」納車された新型SUVを披露する遠藤章造※3分35秒頃〜遠藤が購入したのは、テスラの新型SUV『モデルYL（Model YL）』。4月末に購入者への納車がスタートしたばかりの新作だ。ミッドサイズSUV『Model Y』をさらに進化させた6人乗りオールラウンドSUVモデルで、