【Echoes of Aincrad】 7月9日 発売 （※Steam版は7月10日） 価格： 8,910円（通常版） 11,440円（デラックスエディション） 14,960円（アルティメットエディション） 7月9日に発売となる、川原礫氏のライトノベル「ソードアート・オンライン（SAO）」を原作としたプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用アク