2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施した。気温33℃、強い日差しが照りつける中、今日から本格的なトレーニングに臨んだ。この日の主役は長友佑都だろう。日の丸と背番号の「５」が入ったヘアバンドを着けて登場。子供たちとの交流イベント限定かと思われたが、そのままヘアバンド姿でトレーニングにも参加した。囲み取材に応じた長友は記者団