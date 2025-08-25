¾®³ØÀ¸¤ÇÄ¾¤·¤¿¤¤¡ÈÅê¤²Êý¤Î°ÊÊ¡É¡¡¸¶°ø¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¡×¡ÄÍýÁÛ¤Î¥È¥Ã¥×¤òºî¤ë·ÉÎé¥Ý¡¼¥º
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Î±öÂ¿²íÌð¤µ¤ó¤¬Àµ¤·¤¤¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°Æ°ºî¤ò¾Ò²ð
¡¡ÊÊ¤Î¤Ê¤¤ÅêÆ°ºî¤ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤È¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£Åê¤²¤ëÆ°ºî¤Ï¥¢¥¦¥È¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¥¹¥¥ë¤À¡£Ìó20¹»¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÎÌîµåÉô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Î±öÂ¿²íÌð¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¸þ¤¤È¡¢ÏÓ¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ä¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ï¡¢Åê¤²Êý¤ËÊÊ¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¼ê¼ó¤¬ÊÖ¤ê¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬¾å¤ò¸þ¤¤¤¿¤Þ¤ÞÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤ËÎÏ¤ÏÅÁ¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ÆÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢±öÂ¿¤µ¤ó¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¡×¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×ºî¤ê¤À¡£±¦Åê¤²¤Î¾ì¹ç¡¢±¦ÏÓ¤Ç·ÉÎé¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤Î³ÑÅÙ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤ÞÏÓ¤ò¸å¤í¡ÊÇØÃæÂ¦¡Ë¤Ø¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¼¡¤ËÅêµåÊý¸þ¤Ë´é¤ò¸þ¤±¡¢³Ü¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ëº¸¸ª¤ò¾å¤²º¸Éª¤È±¦Éª¤òÇØÃæÂ¦¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î·Á¤¬Àµ¤·¤¤¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Î·Á¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤ÏÅê¤²¤ëÆ°ºî¤À¡£¾åÈ¾¿È¤ò·¹¤±¡¢±¦¸ª¤òº¸ÏÓ¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÂÎ´´¤ò²ó¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡ÈÎ¾¸ª¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡É¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÓ¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Åê¤²Êý¤¬½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«Á³¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÅêÆ°ºî¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿ÃÊ³¬¤ÇÊÊ¤Î¤Ê¤¤Åê¤²Êý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ãæ³Ø¤ä¹â¹»¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë