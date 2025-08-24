長崎が後半ATの劇的弾で3位浮上…上位対決を制した仙台が昇格PO圏内に、2位千葉は手痛い敗戦／J2第27節

写真拡大

　2025明治安田J2リーグ第27節の2試合が24日に行われた。
　
　5位V・ファーレン長崎は、ホームで下位に低迷するレノファ山口FCと対戦。試合をスコアレスで折り返すと、長崎はなかなか山口の牙城を崩すことができない。しかし、後半アディショナルタイムに江川湧清が値千金のヘディングシュート。ラストプレーで決め切り、1−0で勝利を収めた。

　2位ジェフユナイテッド千葉は敵地でベガルタ仙台との一戦に。千葉は38分に先制を許すと、反撃及ばす5試合ぶりの敗戦。勝利した仙台は勝ち点を「46」に伸ばし、昇格プレーオフ圏内となる6位に浮上した。

　今節の試合結果と順位表は以下の通り。

■J2第27節


▼8月23日（土）
ブラウブリッツ秋田　1−2　FC今治
いわきFC　4−0　大分トリニータ
ヴァンフォーレ甲府　1−2　北海道コンサドーレ札幌
RB大宮アルディージャ　1−0　ロアッソ熊本
藤枝MYFC　4−1　愛媛FC
徳島ヴォルティス　1−0　モンテディオ山形
サガン鳥栖　2−2　水戸ホーリーホック
ジュビロ磐田　2−0　カターレ富山

▼8月24日（日）
V・ファーレン長崎　1−0　レノファ山口FC
ベガルタ仙台　1−0　ジェフユナイテッド千葉

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（52／＋17）
2位　千葉（48／＋13）
3位　長崎（48／＋7）
4位　大宮（47／＋16）
5位　徳島（47／＋13）
6位　仙台（46／＋6）
7位　磐田（44／＋7）
8位　今治（43／＋8）
9位　鳥栖（43／＋3）
10位　甲府（38／＋3）
11位　札幌（37／−10）
12位　いわき（33／＋1）
13位　藤枝（32／−2）
14位　秋田（31／−10）
15位　山形（29／−3）
16位　大分（28／−10）
17位　熊本（27／−10）
18位　富山（23／−13）
19位　山口（21／−11）
20位　愛媛（16／−25）