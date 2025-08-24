長崎が後半ATの劇的弾で3位浮上…上位対決を制した仙台が昇格PO圏内に、2位千葉は手痛い敗戦／J2第27節
2025明治安田J2リーグ第27節の2試合が24日に行われた。
5位V・ファーレン長崎は、ホームで下位に低迷するレノファ山口FCと対戦。試合をスコアレスで折り返すと、長崎はなかなか山口の牙城を崩すことができない。しかし、後半アディショナルタイムに江川湧清が値千金のヘディングシュート。ラストプレーで決め切り、1−0で勝利を収めた。
2位ジェフユナイテッド千葉は敵地でベガルタ仙台との一戦に。千葉は38分に先制を許すと、反撃及ばす5試合ぶりの敗戦。勝利した仙台は勝ち点を「46」に伸ばし、昇格プレーオフ圏内となる6位に浮上した。
今節の試合結果と順位表は以下の通り。
▼8月23日（土）
ブラウブリッツ秋田 1−2 FC今治
いわきFC 4−0 大分トリニータ
ヴァンフォーレ甲府 1−2 北海道コンサドーレ札幌
RB大宮アルディージャ 1−0 ロアッソ熊本
藤枝MYFC 4−1 愛媛FC
徳島ヴォルティス 1−0 モンテディオ山形
サガン鳥栖 2−2 水戸ホーリーホック
ジュビロ磐田 2−0 カターレ富山
▼8月24日（日）
V・ファーレン長崎 1−0 レノファ山口FC
ベガルタ仙台 1−0 ジェフユナイテッド千葉
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（52／＋17）
2位 千葉（48／＋13）
3位 長崎（48／＋7）
4位 大宮（47／＋16）
5位 徳島（47／＋13）
6位 仙台（46／＋6）
7位 磐田（44／＋7）
8位 今治（43／＋8）
9位 鳥栖（43／＋3）
10位 甲府（38／＋3）
11位 札幌（37／−10）
12位 いわき（33／＋1）
13位 藤枝（32／−2）
14位 秋田（31／−10）
15位 山形（29／−3）
16位 大分（28／−10）
17位 熊本（27／−10）
18位 富山（23／−13）
19位 山口（21／−11）
20位 愛媛（16／−25）
