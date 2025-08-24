8月30日、31日に放送を控える『24時間テレビ』（日本テレビ系）。番宣のために、同番組のチャリティパートナーを務めるタレント陣が、同局の朝の情報番組『DayDay.』の月曜日から金曜日までを、日替わりでゲスト出演することが分かった。

「8月23日には、『DayDay.』の公式Xが更新され、1週間のゲストの一覧が発表されました。そこには、月曜日は氷川きよしさん、火曜日はやす子さん、水曜日はKing ＆ Princeの2人。さらに、木曜日はチャリティランナーに抜擢されたSUPER EIGHTの横山裕さん、金曜日には志尊淳さんが登場するという豪華なラインナップとなっています。放送までカウントダウンする形で、出演陣が盛り上げていくようです」（テレビ局関係者）

華やかな面々が、1週間を通して日本テレビをジャックする。しかし、この中には、目玉といえる“人気女優”の名前がないのだ。

「2025年から、メインパーソナリティとして設置されていたタレント枠が一新され、“チャリティパートナー”という役割が新設されました。チャリティパートナーは10人選ばれ、その中で唯一の女優である浜辺美波さんがいます。しかし、その彼女が『DayDay.』に出演しないのです。番宣のために局側もぜひ起用したいはずなのに、彼女が出ないことには違和感があります」（芸能ジャーナリスト）

浜辺は2025年7月に『女性セブンプラス』によって、同じくチャリティパートナーに選ばれたKing ＆ Princeの永瀬廉との熱愛が報じられた。すでに同番組のキャスティングが発表されたタイミングでの熱愛発覚。ある意味、放送内容以上に話題を呼んでしまったのである。『DayDay.』の日替わりゲストのキャスティングにも、その影響が表れたのかもしれない。

「番組側としては視聴者の過剰な反応は避けたいところ。今、報道発覚時から比べると少し批判の熱は冷めつつあり、放送1週間前で再燃させるわけにはいきません。熱愛発覚当初は、浜辺さんと永瀬さんを個別に局に呼んで念入りに打ち合わせをしようという動きもあったようです。どちらのサイドも“カップルの印象”を少しでも消そうと躍起になっているのは間違いない。そうした中で、今回のような番宣も含めて、構成を改めた可能性は大いにあるでしょう」（芸能ジャーナリスト）

大河ドラマを筆頭に、映画の公開も控えている浜辺。そんな忙しさもいい“口実”になったのかもしれない。