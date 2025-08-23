23日、チェルシーはプレミアリーグ第2節でウェストハム・ユナイテッドと対戦。試合は5-1とチェルシーが圧巻の強さを披露して今季初勝利をゴールショーで飾った。



この試合で輝きを放ったのが、18歳のブラジル代表MFエステヴァン・ウィリアンだ。今季から正式にチェルシーの一員となったエステヴァンはこの試合、アップでの負傷により先発から外れたイングランド代表MFコール・パルマーの代役として急遽先発出場することに。自身初のプレミアリーグ初先発だったが、そのプレイぶりは圧巻で、前半34分には得意のドリブル突破でペナルティエリア内に侵入すると、エンソ・フェルナンデスのゴールをアシスト。67分までプレイし、この試合のMOTMに輝いた。



またエステヴァンはこの試合で新記録も樹立。エンソのゴールへのアシストは18歳120日でのアシストとなり、これでエステヴァンはプレミアリーグにおけるチェルシーの最年少アシスト記録者になったという。



初先発でいきなり存在感を発揮したブラジルの神童エステヴァン。果たして今季はチェルシーでどこまで結果を残すことができるのだろうか。