【Lucrea 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW】 2026年6月 発売予定 価格：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

メガハウスより、2026年6月に発売予定の1/7スケールフィギュア「Lucrea 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW」。こちらは、OVA「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」に登場するモビルスーツ「ウイングガンダムゼロ EW」をモチーフにした初音ミクを立体化したものだ。

今回は、イラストレーターのneco氏が「ガンダム45周年×初音ミク」コラボプロジェクトでデザインした「初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW」を元にフィギュア化が行なわれている。背中に大きな羽が生えていて、まるで天使が舞い降りてきたかのような神々しい美しさだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約270mmだ

初音ミクのトレードマークでもある長いツインテールの髪は、爽やかな水色に染められており、それが全体的に白い衣装とも見事に合っている。前髪付近には、黄色いポイントカラーが入れられているなど、こちらもなかなかおしゃれだ。

きゅっと閉じた口元と、青と紫に輝く大きな瞳など、neco氏が描くキャラクターの特徴を見事に捉えた姿に仕上がっている。初音ミクや同氏のイラストが好きなファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムと言えるのではないだろうか。

小さい顔がかわいい

青い髪の色も美しい

髪をまとめているアクセサリーも独特なデザインをしている

ガンダム作品とのコラボではあるが、ミクが身につけている衣装自体は正装に近いデザインだ。それでいながら、おへそ周りは体のラインがくっきりと出ており、セクシーさも併せ持ったスタイルになっているところがユニークである。

上着はキッチリとしたスタイルだ

「ウイングガンダムゼロ EW」から引き継いだ大きな羽が生えている

指揮者のようにタクトを持っている

オリジナルのイラストでは宙に浮かんでいるかのような姿が描かれており、今回のフィギュアでも台座の絶妙な形状も相まって、ふんわりと浮かんでいるように見えるところが面白い。この台座も舞い落ちた羽や白いバイオリンなどが散りばめられていて、アート風な仕上がりになっている。

おへそ周りは少しだけセクシーだ

一瞬宙に浮いているのかと錯覚してしまった

台座には「Endless Waltz」の文字が描かれている

こちらの「Lucrea 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色原型だ。全体的にボリュームのある作品になっているため、いろいろと気になる人は一度お店に遊びに行って実物を確認してみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)SOTSU・SUNRISE

(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net