この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「冷え性さん必見！足先を温める方法！Asherahメソッド健康法」と題した動画に、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が登場。独自の視点で、足の末端冷え性を簡単に解消できるエクササイズを紹介した。



片岡氏は冒頭、座った状態で足の内くるぶしから2本指分上の「足三里」というツボを押さえながら、つま先を伸ばしたり曲げたりする実践的な方法を披露。「ツボを押しながらこうやって足を動かすことによって血液循環が良くなるから、股の冷えがすぐに解消されるっていう原理になります」とメカニズムを解説した。



また、かかとを思い切り下へ突き出すように行うのがポイントで、「足がホイッて縮めるっていうよりは、ちょっと伸びるような感じ。より早く関節が開き、関節が開きつつ循環が良くなるのでおすすめ」と語った。実際にこの動きをしばらく続けるだけでも「どんどん暖かくなってくるんですよ」とその即効性にも自信を見せた。



さらに、外で足が冷えてしまった時の裏技として「つま先立ちして降りてあげる」動きでも同様の効果が得られるとアドバイス。終盤では「よかったらやってもらいたいなと思います」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。