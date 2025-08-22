グーグル（Google）は、Pixelスマートフォンの新製品「Pixel 10」、「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」、「Pixel 10 Pro Fold」の4機種を8月28日に発売する。

国内では、Google直販のGoogle ストアのほか、NTTドコモ、KDDI（au）、ソフトバンク、楽天モバイルが取り扱いする。本稿では、契約に紐付く割引や各種キャンペーンによる割引を考慮しない、"素の本体価格"を機種別にまとめてご紹介する。

なお、本稿で紹介する本体価格は各キャリアのオンラインショップでの価格のため、取り扱い店舗によっては価格が異なる。

Pixel 10

「Pixel 10」の128GBモデルで本体価格が最も安いのは、Google ストアとKDDI（au）で、本体価格は12万8900円。最も高いのはNTTドコモの13万8930円。

256GBモデルでは、Google ストアが最安で14万3900円。最も高いのはNTTドコモの15万8180円。なお、楽天モバイルは現時点で価格を明かしていない。

Pixel 10 Pro

「Pixel 10 Pro」256GBの本体価格が最も安いのはGoogle ストアで17万4900円、最も高いのはNTTドコモで19万4920円。512GBモデルの最安はGoogle ストアで19万4900円、最も高いのはNTTドコモの21万7470円。

Pixel 10 Pro XL

「Pixel 10 Pro XL」256GBの本体価格が最も安いのはGoogle ストアの19万2900円で、ソフトバンクも19万2960円とほぼ同額。最も高いのはNTTドコモで22万3960円。

512GBモデルの本体価格が最も安いのはGoogle ストアの21万2900円で、ソフトバンクは21万3120円と同水準。最も本体価格が高いのはNTTドコモで24万7390円。

Pixel 10 Pro Fold

「Pixel 10 Pro Fold」256GBモデルの本体価格が最も安いのはGoogle ストアで26万7500円、通信事業者ではソフトバンクの26万7840円が同水準で、最も高いのはNTTドコモの30万2170円。

512GBモデルが最も安いのはGoogle ストアで28万7500円、通信事業者の中ではソフトバンクが28万8000円と最安で、最も高いのはNTTドコモの32万5820円。

