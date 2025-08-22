この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」で公開された動画「【永久保存版】二度と歯を失わないための「三種の神知」」で、前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が、多くの人が歯を失う根本的な原因と、それを防ぐための重要な知識について解説している。



前岡先生は冒頭で「これからお話しする内容は、日本人の99%が知らないと言っても過言ではない」と指摘。多くの人が「歯を失いたくない」と口にする一方で、「言葉に行動が伴っていないと感じることが多々あります」と現状を分析する。さらに、「コンビニよりも歯医者が多いのに潰れない」という事実を挙げ、その理由が「一人の人が何度も虫歯や歯周病になったり、歯を失い治療のために通う羽目になっている」からだと鋭く解説している。



動画の核心となるのが、前岡先生が提唱する「三種の神知」だ。「神知とは神が有するような知恵」であり、歯科臨床の“神”と呼ばれる先人たちが実践してきた知識だという。その中身は「食生活のコントロール」「プラークコントロール」「力のコントロール」の3つ。歯を失う原因の9割以上が「虫歯」「歯周病」「歯の破折」であり、これらの原因をコントロールすることこそが、歯を守る本質だと語る。



「歯を失わないために最も重要なのは、病気の原因をしっかり理解すること」と前岡先生は強調する。ただ歯医者に通って治療を受けるだけでは、根本的な解決にはならない。なぜ自分の口がその状態になったのか、原因を自ら把握し、生活習慣を改善することこそが重要だという。「“生涯、歯が残るかどうかの分岐点”だと思って集中して聞いてください」と呼びかける言葉からは、知識の重要性が伝わってくる。



最後に前岡先生は「結局、歯を失わないために必要なのはこれだけです」と締めくくり、病気の原因を的確に捉え、生活習慣を改善するシンプルなアプローチの重要性を改めて説いた。