「MVP候補に相応しい存在感」大谷翔平に再び1本差をつける45号…シュワバーに米記者らが注目 127試合時点では“球団最多ペース”

シュワバーの自己記録更新は時間の問題だろう

勢いが止まらない。

現地時間8月20日、フィリーズのカイル・シュワバーは、本拠地シチズンズバンクパークで行われたマリナーズ戦に「2番・DH」として先発出場し、8回に2試合連続となる45号2ランを放つなど、5打数3安打5打点と大暴れ。こうした主砲の躍動ぶりには、米記者やレポーターも熱い視線を注いでいる。

フィリーズが11-2で快勝した試合後、地元放送局『NBC Sports Philadelphia』でレポーターを務めるジョン・クラーク氏は、自身のXを更新。「シュワバーがカル・ローリーとのこのシリーズでMVP候補に相応しい存在感を発揮した。45本塁打でナ・リーグ単独トップに浮上し、キャリアハイの109打点でメジャー単独トップに君臨している」と現在の立ち位置を伝えた。

また、米球界の記録やデータに精通しているMLB公式サイトのサラ・ラングス記者によれば、「フィリーズの歴史上、チームの開幕127試合で最も多く本塁打を打った選手」は、今季ここまで45本のシュワバーであり、その次に2006年ライアン・ハワードが44本、1979年マイク・シュミットが39本で続いているという。