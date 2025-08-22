１０大会目を迎えた女子ラグビーＷ杯は２２日（日本時間２３日）、イングランドで開幕する。女子日本代表「サクラフィフティーン」は３大会連続６度目の出場で、初の決勝トーナメント進出を掲げる。神戸市出身のＣＴＢ弘津悠（はるか、２４）＝ナナイロプリズム福岡＝は、父で神戸製鋼（現神戸）の黄金期を支えた元日本代表フッカー英司さん（５７）＝現神戸チームディレクター＝と親子２代でのＷ杯選出。渡欧前に自身初のＷ杯への意気込みを語った。（取材、構成＝大谷翔太、森口登生）

７人制で出場した東京五輪から４年。１５人制でＷ杯初選出の弘津は「代表の誇りと責任を持ってグラウンドに立ちたい」と決意表明した。サクラフィフティーンは過去出場のＷ杯５大会で９４、０２、１７年にそれぞれ１勝したのみ。前回２１年大会に続きカナダ出身の女性指揮官、レスリー・マッケンジーヘッドコーチ（４４）の下、初のＷ杯２勝と８強を目指す。７人制で培ったランやパスはもちろん、攻守にコンタクトプレーでけん引する弘津は「世界で勝つことで、かっこいい女性像を示せる」と力を込めた。

父・英司さんは９５年Ｗ杯代表。大舞台に臨むまな娘へ「メンバーに選ばれることは名誉。与えられた役割を全うしてほしい」と期待を寄せる。バックスの弘津は、ＦＷ出身の父からのアドバイスを「口数は多くないけど核心を突く言葉をポロって（言ってくれる）」と信頼し、密集で戦うＦＷ目線の言葉が心に刺さった。「顔を上げた時、バックスがゲイン（突破）してなかったら、めっちゃきついんやで」。弘津は自身が相手防御を切り崩すか、押し戻されるかでチーム全体に及ぼす影響を誰より理解する。

現在世界ランキング１１位の女子日本代表は７月、国内でＷ杯でも対戦する同１３位のスペインに連勝。８月２日に渡欧後は、９日（日本時間１０日）に敵地で同７位のイタリアに１５―３３と敗れたが３トライで応戦した。２４日のＷ杯初戦は同５位のアイルランド戦。父も現地応援に駆けつける一戦へ、弘津は「愚直なプレーをチームのために、し続ける。勝った瞬間を見てほしい」と燃える。男子の１９年Ｗ杯で日本がアイルランドを破って初の８強入りにつなげた歓喜を再び。サクラフィフティーンが歴史を変える戦いに挑む。

◆弘津 悠（ひろつ・はるか）

▼出身 ２０００年１０月２９日、神戸市生まれ。２４歳

▼ラグビー歴 本山南中１年時、ＳＣＩＸ（シックス）ラグビークラブで競技を始める。星陵高でも同クラブでプレーし、中高時代は部活のバスケットボールと両立。早大在学中からナナイロプリズム福岡所属

▼サイズ 身長１６９センチ、体重７１キロ

▼日本代表歴 ７人制では早大３年時の２１年東京五輪代表。２４年パリ五輪は落選。１５人制では２３年７月のスペイン遠征で初選出され、現在キャップ数１７

▼勤務先 医療機器などを扱う九州風雲堂販売（株） ▼性格 「感受性が豊か。涙もろい」（英司さんの感想）