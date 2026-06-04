香川県教育委員会によりますと、きのう（3日）午後4時ごろ、県立多度津高校の堀江キャンパスのグラウンドで男子生徒が部活動中にセアカゴケグモに左手首の甲をかまれました。 【写真を見る】高校生が学校のグラウンドで部活動中に「セアカゴケグモ」にかまれる 「セアカゴケグモ」を手で振り落とす 生徒は手に付いたセアカゴケグモを振り落とし、近くにいた職員が踏んで駆除しました。 生徒は学校の近くにある病院を受診し、