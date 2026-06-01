【モデルプレス＝2026/06/01】全国の⼤学・専⾨学校⽣を対象としたミスコンテスト『MISS CIRCLE CONTEST 2026』Cブロックの募集が6⽉1⽇よりスタート。募集期間は6⽉28⽇までとなっている。【写真】昨年度の日本一のサークル美女◆「MISS CIRCLE CONTEST 2026」Cブロック募集スタートMISS CIRCLE CONTEST（通称：ミスサー）とは、全国の⼤学・専⾨学校⽣を対象とした