数ヶ月前にあるテレビ番組で、社員全員が朝礼で社訓を絶叫し、上司からノルマ未達を厳しく叱責される企業に、令和の新入社員たちが夢を抱いて入社している様子が紹介され、大きな反響を呼びました。一見すると旧時代的にも思える職場ですが、若者たちは自ら望んでその環境に飛び込んでいるといいます。 「楽しく働きたい」「ノルマがきつい会社は嫌」と語る若者が多数派とされる時代に、なぜ厳しい環境を選ぶ人がいるのでし