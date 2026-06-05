気に入らない相手はタイマンを５月14日朝、栃木県上三川町の民家に４人組の少年らが侵入。住人の富山英子さん（69）と飼い犬を殺害し、同居する息子２人に重傷を負わせた事件で、神奈川県警と栃木県警の合同捜査本部は竹前海斗（28）と竹前美結（25）の両容疑者を強盗殺人容疑で逮捕した。実行犯の少年らの指示役とみられる海斗容疑者の半生は、暴力に満ちたものだった。神奈川県横浜市で生まれ育った海斗容疑者は市内の市営団地で