兵庫県たつの市新宮町の住宅で母親（74）と次女（52）が殺害された事件で、容疑者の公開捜査から1週間経った5月31日、犯人逮捕に至らぬ現状に、近隣住民からは不安の声が挙がっている。事件現場となった母親と次女の自宅（写真奥）と約10年前まで大山容疑者が住んでいたとされる空き家（手前）《2026年5月31日 13時13分撮影 兵庫県たつの市新宮町段之上》兵庫県警・たつの署捜査本部は5月24日、無職・大山賢二容疑者（42）について