広島DF佐々木翔に1試合の出場停止処分…神戸戦でDOGSOによるレッドカード
Jリーグは21日、J1リーグ第30節・ヴィッセル神戸戦(●0-1)で退場したサンフレッチェ広島DF佐々木翔に対し、1試合の出場停止処分を決定した。
佐々木は20日にホームで行われた神戸戦に先発出場。後半13分にPA右に抜け出そうとしたFW大迫勇也を倒し、決定的な得点機会を阻止した。最初はイエローカードが出されていたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入でレッドカードに変更となった。
Jリーグ規律委員会は、この行為を「ボールにプレーできず反則で止めた行為は、相手チームの決定的得点機会の阻止(DOGSO)に相当する」と判断し、1試合の出場停止処分を科した。
佐々木は23日に行われる第27節・東京ヴェルディ戦が出場停止対象となる。
