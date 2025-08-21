花火の音が怖い猫ちゃんの動画がTikTokに投稿されました。動画の再生回数は78万回を超え「体が四角くなっててかわいすぎる笑」「うんうん 怖かったんだね」「ちょっと怒っててかわいい」といったコメントが集まっています。

【動画：花火の大きな音にビックリした猫→『向かった先』が…】

花火が怖かった猫ちゃん

おうちの近くで花火大会があり、花火の音にびっくりしてしまったという猫のスモーキーくん。猫は大きな音が苦手で、びっくりすると狭いところに隠れることがあります。スモーキーくんが隠れたのは冷蔵庫と壁の隙間だったそうです。

隙間の一番奥まで入り、真剣な表情のスモーキーくん。困っているような、切ないような、今にも泣いてしまいそうな雰囲気です。花火の音に頑張って耐えたスモーキーくんでした。

おもちゃを前にすると活発！

動画に登場したスモーキーくんは短足のマンチカンだそうです。短い足だとゆったり動くイメージがあるかもしれませんが、マンチカンは「猫界のスーパーカー」「猫界のスポーツカー」と呼ばれるほど活発に動き回ります。動画ではおとなしかったスモーキーくんも、おもちゃにぴょんぴょんと飛びついて遊ぶそうです。

狭いところが大好き！

猫は狭い場所に入って遊ぶこともあります。スモーキーくんも家具の下などに入って遊ぶことがあるようです。飼い主さんがガチャガチャで取った猫の人形を見せたところ、隙間から短い前足を伸ばし、人形を倒して遊んでいたそうです。花火は怖くて隠れて固まってしまいましたが、普段は活発に遊んでいるスモーキーくんでした。

投稿には「冷蔵庫の隙間に挟まっておけば安全だと思ってるの可愛い」「お目目もチョッとウルっとしちゃってる～怖かったんだね」「可愛すぎー！！ 奥までぎっしり詰まってて食パンみたい」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「smoky / スモーキー」では、スモーキーくんの可愛い日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「smoky / スモーキー」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。