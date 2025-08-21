おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズがうまれてから30年。

2026年には最新作『トイ・ストーリー５』の公開を予定するなど、イマジネーションあふれる世界の魅力が拡大し続ける「トイ・ストーリー」の30周年を記念し、『トイ・ストーリー』が1週間限定で全国劇場上映されることが決定しました！

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』30周年記念全国劇場上映

上映期間：2025年9月12日(金)〜9月18 日(木)の1週間

上映場所：全国の劇場

「トイ・ストーリー」シリーズの30周年を記念し、1995年にアメリカで公開された『トイ・ストーリー』が1週間限定で全国劇場上映が決定！

さらに30周年記念上映の特別ビジュアルが解禁されました。

世界で初めての長編フルCGデジタルアニメーションとして誕生した『トイ・ストーリー』

手描きアニメーション全盛の時代にすべてCGアニメーションのみで描き切り、その表現力は世界の観客を驚かせるだけでなく、アニメーションの可能性を一気に広げる事になりました。

しかし、最も愛されたのは革新的な技術だけではなく、当時、原案・アニメーターをつとめたピート・ドクター氏（現ピクサー・アニメーション・スタジオ チーフ・クリエイティブ・オフィサー）や、原案・脚本をつとめ、後に『ファインディング・ニモ』(03)や『ウォーリー』(08)といったアカデミー賞作品を発表する事になるアンドリュー・スタントン氏らピクサーの面々が自由な発想と想像力で生みだした“おもちゃの世界”という豊かで独創的な”もしもの世界“。

そしてスクリーンを駆けまわる「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」といった魅力的なおもちゃたち、彼らが織りなすどこか人間くさくも温かなストーリーと、誰もが子どもの頃に経験した、おもちゃとの思い出を呼び起こす感動的なストーリーは観客の心を震わせます。

革新的なアニメーション表現で時代を大きく変えるだけでなく、時代を超えて観客を魅了し、文字通り幅広い世代に愛される映画作品として映画の歴史を塗り替えた『トイ・ストーリー』を劇場で鑑賞できる貴重な機会は必見です。

配布期間：2025年9月12日(金)より配布開始

内容：『トイ・ストーリー』30 周年記念ビジュアル＆『トイ・ストーリー５』特製ポストカードセット

※映画を鑑賞された1名につき1セット（4枚1セット）プレゼントとなります

※上映劇場（一部劇場を除く）のみ入手可能

※特典は非売品です

※特典はなくなり次第配布終了となります

劇場にて『トイ・ストーリー』を鑑賞されたかたに、先着の入場者プレゼントを配布。

30周年の特別ビジュアルと、シリーズ最新作『トイ・ストーリー５』のコンセプトアートが4枚1セットになったポストカードがプレゼントされます。

『トイ・ストーリー５』 2026年夏 全国劇場公開

原題：Toy Story 5

全米公開日：2026年6月19日

日本公開：2026年夏

監督：アンドリュー・スタントン

共同監督：マッケナ・ハリス

製作：ジェシカ・チョイ

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

イマジネーションあふれる世界”無限の彼方へ”進みつづけるピクサー・アニメーション・スタジオの最新作にしてシリーズ 5 作目『トイ・ストーリー５』が2026年夏に日本公開予定。

ピート・ドクター氏は

30年前、『トイ・ストーリー』は初めてピクサーの存在を（世界に）知らしめてくれました。

そして僕たちはまたその世界に戻ることに興奮を感じています。

ウッディたちは『トイ・ストーリー５』でどんなことをするのでしょう？きっと驚くと思います。

監督、脚本を手がけるのは、アンドリュー・スタントンです。

僕とアンドリューは同じ頃ピクサーに入社し、『トイ・ストーリー』を一緒に作りました。

そして僕たちは今も変わらず友達です。

彼はトイ・ストーリーのすべての映画で脚本 『トイ・ストーリー５』コンセプトアートを書いている天才です！

と語っています。

また監督・脚本をつとめるアンドリュー・スタントン氏は

トイ・ストーリーは僕にとって特別な存在です。

シリーズを通して“おもちゃは子供たちのためにあるものだ”ということを語ってきました。

ですが、『トイ・ストーリー５』で、おもちゃたちはとても大変な状況に直面することになります。

今の子供たちは電子機器（タブレット）に夢中。

おもちゃはかないません。

テクノロジーがどこにでもある今の時代、おもちゃには、携帯、タブレットなど、強力なライバルがいるのです。

と作品への自信と本作の概要を明かしています。

さらに「バズ・ライトイヤー」役のティム・アレン氏は、海外インタビューの中で、前作『トイ・ストーリー４』で「バズ・ライトイヤー」と「ウッディ」の物語は終わり別々の道を選ぶという感動的なラストが描かれていただけに

”無限の彼方へ、さあ行くぞ”でウッディとお別れしたあとに、まだ続編が必要なのか？と、私自信も最初は続編に消極的でした。

だけど『トイ・ストーリー５』では戻って来るべき正当な理由があるんです。

と語り、続けて、

彼ら（ピクサー）がやっている事は本当に驚くべきことです。

とてもちゃんとしていて、すごくクールな展開になっていますよ。

と、ストーリーこそ明かされていませんが、かなりの自信をのぞかせています。

ピクサーには【過去作を上回る“語るべき物語”がある場合以外は続編を作らない】という信念がありますが、彼らが自信を持って贈りだす“シリーズ最高”の物語に期待は膨らむばかりです。

ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作『トイ・ストーリー５』は 2026年夏に公開されます。

世界初の長編CGアニメーションとして世代を越えて愛され続ける『トイ・ストーリー』が、アメリカ公開から30周年を記念して1週間限定で映画館にカムバック！

2025年9月12日より1週間限定で全国ロードショーされる、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の紹介でした☆

