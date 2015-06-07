『ファインディング・ニモ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
19日に米国公開され、初週末3日間の興行収入は1億6000万ドルを突破
THE RIVER
Real Sound
オスからメスへ性転換する魚や、オスとメスの両方に何度も変われる魚など
レタスクラブ
Dtimes
室内型のアトラクションで、12日から一般向けに営業を始める
読売新聞オンライン
「ファインディング・ニモ」のキャラクターをデザインしたラッピング車両
乗りものニュース
海底世界を体験できる屋内型アトラクションで、5月12日にオープンする
Walkerplus
8月に原宿で実施された、ピクサー映画の代表4作品が集合した体験型企画
「ニモ＆フレンズ・シーライダー」のオープン日は2017年5月12日だと報告
マイナビニュース
「ファインディング・ニモ」で、物事をすぐに忘れてしまうドリーを見た栗原
デイリースポーツ
熱狂的なリピーターが後を絶たず「ファインディング・ニモ」超えも視野に
ナリナリドットコム
発達障害だと気づいたのは18才の時で「ファインディング・ニモ」がきっかけ
NEWSポストセブン
久野静香アナは「ファインディング」の部分を「ファイティング」と誤読
トピックニュース
「トイ・ストーリー」や「カーズ」など、代表4作品が集合した体験型企画
思い出を描く際のフラッシュバックを使わないというもの
クランクイン！
前作で声優を務めた木梨憲武と室井滋の続投も発表された
オリコンニュース
1位は、12月16日に米劇場公開予定の「スター・ウォーズ」スピンオフ作品
ガジェット通信
ドローイングやカラースクリプト、キャラクター模型などを紹介する展覧会
ファッションプレス
本格的な飛行体験が可能とする映像や、様々な環境演出が施されている
モデルプレス