2024年6月以降にできたドーナツ店を、マガジン掲載記事からピックアップしました。

ドーナツブームはどこまで続く

なんだかドーナツを食べる機会が増えた気がする今日この頃……。これはもはや、一過性の「ブーム」ではないのでは!?

今回は2024年6月以降にオープンしたドーナツ店を、マガジン掲載記事からピックアップして紹介します。

1. ANDY COFFEE（東京・代官山）

ANDY COFFEE 出典：eririn6222さん

シンプルで誰からも愛されるオールドファッションドーナツ専門のカフェ「ANDY COFFEE（アンディコーヒー）」が、2024年6月、代官山にオープンしました。

「ストロベリー」600円 写真：お店から

同店に訪れたら一番に食べたいのが、店内で手作りしているオールドファッションドーナツ。昔ながらのケーキドーナツを再現したもので、外側がサクサクで、内側がふんわり、ホロッとしているのが特徴です。

2. we♡donut 自由が丘（東京・自由が丘）

we♡donut 自由が丘 写真：お店から

2024年8月、自由が丘駅から徒歩4分ほどの場所に、毎日食べたくなる生ドーナツ専門店「we♡donut 自由が丘」がオープンしました。

2023年11月に大阪府豊中市に1号店となる「we♡donut 千里中央」をオープン。「あなたの一日をちょっぴり幸せにするドーナツ」をコンセプトにした国内産小麦100％のドーナツが好評です。

店内 出典：えもやん★スイーツハンターさん

同店では、店内で生地から作り上げたしっとりと風味豊かなドーナツを販売。鮮度にこだわった割卵、北海道産国産小麦、風味を残した徳之島のきび糖を厳選して使用。さらに、生地には甘みの強い北海道産のえびすかぼちゃを練り込んでいます。

おすすめの「ドーナツシュガー」210円は、国産の素材にこだわった生地の香りや食感を楽しめるシンプルで一番人気の商品です。タイミングが合えば揚げたてを食べられるかもしれません。

3. POTERI BAKERY -TOKYO-（東京・三軒茶屋）

POTERI BAKERY TOKYO 出典：*gobucho*さん

生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO- （ポテリベーカリートウキョウ）」が、2024年10月、三軒茶屋にオープンしました。

パティシエが監修した「本格派の生ドーナツ専門店」をコンセプトに、ケーキのような上品なドーナツを提供。

ドーナツ生地の中にカスタードクリームを詰め込んだ「POTERI生ドーナツ」と、生地の上にケーキのようにクリームやフルーツのトッピングがあしらわれた「POTERI生コレクション」がラインアップ。

季節により一部のフレーバーが変わるとのことで、新作も楽しみです！

4. dacō？神楽坂（東京・神楽坂）

dacō? 神楽坂 出典： serina さん

2024年12月、東京・神楽坂に「dacō？（ダコー？）」が新店舗をオープンしました。「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）」のアナザーブランド「dacō（ダコー）」と、生ドーナツ専門店「I’m donut？（アイムドーナツ？）」が融合したブランド「dacō？」。ここでしか買えないドーナツもあり、注目を集めています。

「dacō？神楽坂」を訪れたら、ぜひ食べたいのが「ナポリドーナツ」。生ドーナツで使われているブリオッシュ生地を、高温で揚げる代わりに特注のピザ窯で一気に高温で焼き上げた新感覚ドーナツです。

5. ROMII DONUT STORE 横浜店（神奈川・黄金町）

ROMII DONUT STORE 横浜店 出典：6d67d8さん

2024年12月、京急本線・黄金町駅から徒歩約2分のところに、ドーナツ専門店「ROMII DONUT STORE（ロミー ドーナツ ストア）横浜店」がオープンしました。生地はすべて店内で手作りで、ショーケースには常時12種類程度のドーナツが並びます。

お店のイチオシはザクザクとした食感が魅力の「オールドファッション」183円。味わいは、ノーマルと「オールドファッションチョコレート」205円、「オールドファッションキャラメル」216円の3種類です。

6. ペコちゃんmilkyドーナツ 横浜ワールドポーターズ店（神奈川・みなとみらい）

ペコちゃんmilkyドーナツ 横浜ワールドポーターズ店 出典：firmersbayさん

1910年に創業し、洋菓子店として親しまれてきた不二家が新業態としてスタートさせたのがドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」です。2024年9月に神奈川・海老名に初登場し、2025年2月に横浜にもやってきました。

プレーンの「milkyドーナツ」のほか、チョコレートやいちごも 写真：お店から

おすすめは「milkyドーナツ」175円。ほわほわほこっと、しっとりやわらかなケーキ生地のドーナツは、不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」に使用している北海道練乳を練り込んだ生地を、米油で揚げています。コクのあるミルク感がたっぷりで、香ばしく軽い口どけ。

素朴なドーナツに、不二家の真髄が生きています。

7. パティスリーストラスブール 横浜郄島屋店（神奈川・横浜）

パティスリー ストラスブール 横浜高島屋店 出典：ftonさん

2025年4月、横浜駅西口から徒歩約1分の「パティスリーストラスブール 横浜郄島屋店」がリニューアルオープンしました。お馴染みの「生どーなつ」をはじめ、人気No.1の「バームクーヘンREY」や名物シュークリーム「丸山台キャベツ」、焼き菓子やケーキなど、多種多様なラインアップです。

「生どーなつ」は種類も豊富 出典：中目のやっこさんさん

リニューアル前から販売している「生どーなつ」260〜486円は、国産小麦“キタノカオリ”にバターや卵をたっぷり加えた生地を、低温でじっくり発酵させて揚げたドーナツ。外側はカリッと、中はもちもちとした食感がクセになります。

8. BLANKET DONUTS 横浜元町店（神奈川・元町・中華街）

BLANKET DONUTS 横浜元町店 出典：ふぉん太さん

2025年4月、元町・中華街駅5番出口から徒歩約2分のところに、クラフトドーナツのお店「BLANKET DONUTS（ブランケットドーナツ） 横浜元町店」がオープンしました。

10種類前後のフレーバーが並ぶ 出典：ふぉん太さん

素材から発酵・揚げ油にまで妥協せず、ひとつひとつ丁寧に手作りしているドーナツは、外はサクッと軽くて、中はしっとりもちもち食感。毎日でも食べたくなる味わいです。店内には、毎日開店と同時に10種類前後のフレーバー、合計300個のドーナツが並びます。

「クラシック・グレーズ」 写真：お店から

看板商品は「クラシック・グレーズ」290円。“究極のシンプル”を追求すべく、余計な装飾を省いたミニマルなドーナツは、素材本来のおいしさが感じられる一品です。

9. ランディーズドーナツ渋谷代官山店（東京・代官山）

ランディーズドーナツ渋谷代官山店 写真：お店から

日本に住むドーナツファンが心待ちにしていた「ランディーズドーナツ」。ついに、あの大きなドーナツ看板が代官山に現れました。

カラフルでかわいいドーナツ 写真：お店から

「ランディーズドーナツ」は1952年にロサンゼルスで創業し、巨大ドーナツ看板がランドマークにもなっている老舗のドーナツ専門店です。創業以来、大切に受け継がれてきたレシピで作られたドーナツは、シンプルなものからユニークなデコレーションのものまで幅広く、渋谷代官山店では40種類以上展開しています。

大迫力のショーケース 写真：お店から

お店に入ると、巨大ショーケースの中にぎっしりと並んだ色とりどりのドーナツに、「ここはドーナツ天国か!?」と、思わずのけぞってしまいます。ドーナツファンならワクワクすること間違いなしのお店です。

2025年6月、表参道駅から徒歩5分ほどの場所に、生ドーナツ専門店「I’m donut ？」初のグルテンフリー専門ブランド「I’m donut？ グルテンフリー」がオープンしました。

小麦アレルギーなどの理由で「みんなと同じものを楽しめない」と感じていたお子様の声をきっかけに「安心して手に取り、思い出になるような味と食体験を届けたい」という思いから生まれたお店です。

クリームドーナツは529〜637円 写真：お店から

テイクアウト専用で提供されるのは、全8種類のこだわりドーナツ。リングドーナツとクリームドーナツ、どれもグルテンフリー生地を使用し、素材のおいしさを引き出しています。

